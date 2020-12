Ejemplar acción de Junior García

Alex Rodríguez

rodriguezalexandro@yahoo.es

En medio de la inactividad forzada por la extensa pandemia del nuevo coronavirus covid-19, los jugadores de baloncesto dominicanos han sido de los mayores “damnificados”.

Este año que está a una semana de finalizar ha probado ser una pesadilla para los baloncestistas locales, los del patio, aquellos que no tienen el nivel o la oportunidad de salir del país a reforzar en otros países.

Son los atletas base de los clubes que participan en los diferentes torneos superiores distritales, verdaderos focos de atención, entretención para los fanáticos, pero también las principales fuentes para el sustento de los jugadores.

Fue por el mes de marzo que se detuvieron las actividades debido a la implementación del estado de emergencia por parte del gobierno pasado y que ha sido extendido por las actuales autoridades.

Se aprestaba Santiago a iniciar su serie final, mientras que en el Distrito Nacional trascurrían los partidos intergrupales para luego dar paso a la final de la vuelta regular, round robin y final.

Todo quedó truncado y ningún otro torneo pudo ser organizado desde la Liga Nacional de Baloncesto, pasando por La Vega, La Romana, Santiago Rodríguez, Moca, Azua, Barahona, Higuey, San Francisco de Macorís, por solo citar algunos de los más notables.

Por eso es resaltable la labor emprendida por el entrenador nacional Junior García en la ciudad de La Vega donde ha encabezado un periplo por las empresas privadas que regularmente dan su apoyo al torneo superior con la finalidad de conseguir ayudas no solo para los jugadores si no también para los entrenadores, técnicos de mesa, encargados de limpieza, etc.

Su iniciativa buscó abarcar a la mayor cantidad de personas posibles y que, de una u otra manera, reciben algún tipo de beneficio, directo o indirecto del baloncesto superior vegano.

Una brillante idea que debería ser emulada por otros o acogida por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) ya que muchas figuras han salido a abogar por sus compañeros.

De esa manera se han oido las voces de Jack Michael Martínez, Gerardo Suero, Víctor Liz, entre otros.

Definitivamente que el 2020 no será de mucha grata recordación por los jugadores de baloncesto en el país. Ojalá que el 2021 sea totalmente diferente.