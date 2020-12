“La Avispa” Puello gana por nocaut y retiene título

Santo Domingo, RD

El dominicano Alberto “La Avispa” Puello retuvo su título de campeón interino del peso welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por nocaut en el sexto asalto al argentino Cristian Coria en el combate estelar del evento de cierre de una doble cartelera celebrada en el Hotel Catalonia de Santo Domingo y organizada por la empresa Shuan Boxing Promotions.

Puello, único campeón mundial con que cuenta la República Dominicana, impuso desde principio su estilo de pelea, conectando contundentes golpes a la anotomía de su rival, hasta imposibilitando de continuar en la parte final del sexto round.

Además de retener su corona mundial, el nativo de San Juan de la Maguana conservó su invicto, ahora con 18-0, con 10 victorias por la vía del nocaut. Para el argentino se trata de su primera derrota por nocaut en su larga carrera pugilística, en la que presenta un registro de 29 triunfos, siete derrotas, dos empates y 13 nocauts.

Puello se hizo con el título universal en julio del pasado año, cuando venció por decisión unánime a Jonathan “La Maravilla” Alonso, un dominicano nacionalizado español.

Ante Coria, el boxeador dominicano realizó la primera defensa del título. “El largo tiempo sin subir al cuadrilátero no me ha afectado mis cualidades y por eso no confrontó mayores dificultades para derrotar a Coria”, dijo Puello, visiblemente emocionado, tras finalizar el combate.