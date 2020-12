El no a la posibilidad

Carolina Cruz de Martínez

En la vida y sus códigos hay muchas imposibilidades cuando se trata de progresar y desarro-llar. Desde el querer rebajar contra todo pronóstico escuchando frases como ‘eto e duro’ ‘que batalla’ hasta el querer aprender un idioma nuevo o emprender un negocio nuevo. Los pronósti-cos iniciales siempre dan imposibilidades.

Siempre se levantará imposibilidad cuando se está tratando de accionar correctamente. Habrá oposición, dudas, confusión, miedo al que dirán, presión familiar, personal y ambiental. Habrá voces de vacilación y de negatividad que oprimirán de tal forma que convencerán que hacerlo ilegal es la mejor manera. Sin embargo, cuando se trata de hacerlo mal, llegar a la meta rápido y darse un gustazo todos los caminos se abren, la imposibilidad desaparece y todo se hace posible. ¿Porque? Porque la maldad siempre nos atraerá para que caigamos en su trampa mortal.

No hay que darle espacio a la posibilidad del mal ni hacerle tiempo cuando se trata de tener un accionar correcto. Si se puede resistir la tentación de hacerlo mal; si se puede resistir la provo-cación de firmar un papel que te puede comprometer; si se puede ignorar la voz del pana que quiere que te fumes un perico o marihuana; si se puede decir no a esa jeringuilla que promete darte par de millas; si se puede bloquear a esa muchachona que te tira por DM o por whatsapp; si se puede beber un traguito social y no darle rienda suelta al pico de botella cuando sabes que tienes que entrenar a las 6:30 de la mañana.

Los tiempos están para facilitarle el camino a todo el que quiera fracasar. Los sistemas no cola-boran con el que quiere hacerlo bien y no errar; todo lo fácil, lo rápido, lo ilícito y lo ilegal se muestra más atractivo, más asequible, más tangible y fácil de agarrar. Pero hay que decirle no a esa posibilidad, a esa facilidad, porque a la vuelta de la esquina al atleta le pueden cantar out en cualquier jugarreta.

“Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte.”

Proverbios 16:25 NTV