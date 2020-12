Recomendaciones a Lidom

Héctor J. Cruz

Siempre me ha simpatizado la presidencia del abogado Vitelio Mejía en Lidom.

En ocasiones lo han tildado de “flojo” a la hora de aplicar sanciones a los indisciplinados, pero eso va acorde con sus principios de conciliación. Prefiere conciliar a castigar, y en ese sentido es un abogado poco común.

El mercado deportivo del país ha experimentado cambios profundos, que a veces resultan en negativo, desde que grupos extranjeros han comprado poderosas empresas locales que tradicionalmente apoyaban el deporte. Ahora solo miran a otros lados..

. Pero, con todo, aquí dejo algunos comentarios para Lidom y sus equipos.

1.- TRANSMISIONES: En el caso de las repeticiones, la liga debe exigir a las compañías que transmiten los juegos que inviertan en la compra de nuevos y equipos y tecnología para ese renglón. Cuando un manager “desafía]” una jugada lo que uno ve en pantalla no tiene fidelidad, es a un 20% de lo que ofertan,. por ejemplo, las Grandes Ligas. Todo está “empañado”, como un vidrio de carro sin aire acondicionado cuando está lloviendo.

2.- El servicio de prensa de Lidom y sus equipos respecto del resultado de cada juego es pobre, excepto un par de clubes. ¿Cuál es el tema? Si usted observa el sistema del deporte profesional USA, en la página central de cada liga ponen el resultado de una vez, de cada juego, y también cada equipo lo repite en su página, a su manera.

En MLB, por ejemplo, su página va dando el resultado, cronica ,box score , fotos, videos, etc. a los minutos de haber terminado. Aquí eso no existe, los equipos deberían colocar esas crónicas también al instante, para beneficio del fanático y los medios.

Entiendo que en los grupos de prensa, de Lidom y cada equipo, hay personal calificado, periodistas con sobrada experiencia y conocimiento del caso, que pueden resolver fácil esta situación.

No sé si es que son mal pagados, pero estamos en Dominicana, donde las secretarias de los jefes tienen mejor salario que los profesionales y jefes departamentales.¿O no es asi?.

Lidom y sus socios deberían enfrentar esta situación y buscar correctivos.- Los Talentos están ahí, y deben hacerlo en atención a los cambios que han impuesto los tiempos. No es como tiempo atrás, los medios tenian corresponsales en todos los sitios. Ahora necesitan ayuda del dueño del espectáculo.

DE INTERES: Esta noche se reanuda el torneo con una actividad completa para el fin de semana…Licey recibe a los Toros , que dominan la serie 3-0 , el Escogido va a San Francisco de Macorís y las Aguilas a San Pedro contra las Estrellas..El domingo, a las 5, será el primer choque entre Licey y Aguilas, en Santiago.. El Covid-19 no ha permitido que estos clubes se enfrenten este campeonato… En otro orden, Lidom debería ponerse de acuerdo con Salud Pública para emitir cada lunes los resultados de la prueba de la última semana…Los medios están en el limbo, y hay que caerle atrás al Dr. Edward Guzmán, quien dirige el operativo, a ver si aparece y ofrece algunos datos..Eso no está bien…Entre los nuevos agentes libres de Grandes Ligas figura el boricua Eddie Rosario, una estrella con los Mellizos de Minnesota.El tema es económico, desde luego, pues los americanos no tiene idea de cómo vendrá el 2021…Y estos peloteros que pronto serán agentes libres, ellos, los clubes, no quieren arriesgar un gran dinero para la próxima campaña… Por eso desestimaron ofrecerles en arbitraje a una gran cantidad… También afecta al relevista Hansel Robles, de los Angelinos, y Hanser Alberto, que tan buen desempeño había tenido con los Orioles…. En días pasados advertí que Wander Franco no volvía al torneo, y ya eso está confirmado..Digo lo mismo de Victor Robles, de las Aguilas, pues se trata de un jugador regular en grandes ligas..Pero no es tanto por las lesiones, también incide el tema del Covid ya que el país y el mundo viven una situación muy tensa ahora mismo…La parálisis que sufrieron dos equipos de la liga, Licey y Gigantes, trae sus secuelas….Todavía está pendiente en MlB si aprobarán o no el mantenimiento del Designado en la Liga Nacional…En eso deben darse prisa porque muchos equipos pueden variar sus planes… Hasta Marcell Ozuna, el dominicano jonronero, puede verse perjudicado, amén de Nelson Cruz.Los dos están en la agencia libre. ..Lean esto: sale la noticia de que los ex presidentes Barack Obama, Bill y Clinton y George W.Bush se ofrecen para ser los primeros en recibir la vacuna al Covid 19, una vez esté aprobada para USA.-..pero viene un dominicano en redes y pregunta si hay garantías de que eso será cierto o le pondrán un suero inofensivo..¿Usted qué cree?-.