Luis Rojas, datos y cifras..

Los Mets de Nueva York tuvieron un manager novato en la pequeña temporada de 60 juegos en 2020. Luis Rojas, el hijo de Felipe, tuvo esa responsabilidad y el club finalizó con 26-34, quedando en cuarto lugar de la División Este.

No pudo clasificar a play off, pero la organización pudo ver sus cualidades. De repente, al final de la jornada el club de la familia Wilpon terminó una negociación de varios meses, vendiendo el equipo al empresario Steve Cohen por 2,400 millones de dólares.

Eso significó la salida de mucha gente, incluyendo al gerente general Brodie Van Wagenen y todo su personal, cogiendo colita también el dominicano Omar Minaya, del grupo de sus asistentes. Entró Sandy Alderson a una presidencia ejecutiva. El tema es que Alderson se queda con Luis para el 2021, y así lo ratificó.

¿Cuánto dinero gana un manager novato como Luis Rojas en MLB? El pasado domingo tuve una entrevista con él en La Semana Deportiva, le hice la pregunta y partí de una cifra aproximada de 2 millones de dólares por los dos años. Me dijo que no hablaría del tema, que no es su costumbre, y ahí mismo quedamos.

Sin embargo, muchos managers novatos que no tienen background como jugador de Grandes Ligas, como es su caso, empiezan por encima del medio millón de dólares, que no es poco dinero. Carlos Beltrán , el boricua, había firmado por 3 años y 3 millones, antes de que renunciara obligado por el tremendo lío del robo de señales en Houston 2017. Beltrán fue una estrella de MLB y eso le favorecía.

¿Cómo se relaciona Luis y su edad con los otros managers dominicanos?

.- Asumió el puesto a los 38 años de edad . Es la misma edad de Manny Acta cuando fue nombrado manager de Washington en 2007, Tony Peña tenia 45 años al ser designado por Kansas City en 2002, Felipe Alou tenia 55 años al ser nombrado por Montreal en 1992, y Luis Pujol.s 47 cuando asumió con Detroit en 2002..¿Alguien recuerda quién era el asistente de banca de Pujols con los Tigres?. Felipe Alou, que había pasado diez años dirigiendo a Montreal, y que a partir del 2003 dirigió a los Gigantes de San Francisco por otros cuatro años. ¿Qué les parece?.-Otros datos relevantes de este caso, para mañana.

DE INTERES: Aclaro que en tiempos recientes hubo una pareja de hermanos como Gerente y Manager, conocidos de todos: Moisés Alou y Luis Rojas , en el Escogido…. Esto, a propósito del comentario sobre Junior Noboa y Joel Noboa, ahora al mando del Licey…¿Ha habido alguna otra pareja en Lidom? ……Este miércoles 2 de diciembre los equipos de Grandes Ligas deberán decidir a quiénes van a ofertar para el sistema de arbitraje o quiénes podrán quedar libres..Es una situación nueva, creada por la pandemia del Covid 19, y mucha gente saldrá perjudicada.. Unos recibirán ofertas pequeñas, otros quedarán sin empleos…En el grupo, muy numeroso, hay dominicanos de renombre, como Gary Sánchez, de los Yanquis… En el sistema de MLB, un jugador nuevo es propiedad del equipo los 6 primeros años: los 3 primeros juega con salario mínimo o lo que acuerde con el equipo, en los tres siguientes puede ir a arbitraje, si no hay acuerdo o contrato previo….Los Toros del Este anuncian nuevo lanzador, se llama Hunter Strickland y tiene experiencia de liga mayor.. Los Toros que apuren porque con el regreso de Licey y Gigantes la liga se pone fuerte… Los Toros tienen 12 victorias seguidas ante el Escogido desde el torneo pasado, algo sencillamente espectacular..¿Por qué sucede eso? Las rarezas del beisbol…. Usted puede ver a Victor Baez, su director de prensa, en las redes de Listin hablando sobre la situación de algunos jugadores del equipo… Me dice Victor que Jordany Valdespin ofreció cubrir el costo de diez fanáticos para que pongan sus fotos en las gradas (las fotos son de plástico)… El costo es 1,500 pesos cada una…. El lanzador Deivi García debutó anoche con Licey ante los Gigantes. Solo hizo 34 lanzamientos, 5 outs, y eso fue todo, supongo por acuerdo previo con el equipo y cosas de estos tiempos.. Mostró, además, una moña o cola final en su pelo, muy abundante, color azufre.-.

.- MUNDO AL REVES: En Santiago, hombre mata su pareja y luego se suicida…En Santo Domingo, ex alto funcionario del pasado gobierno, Cesar Prieto, se pega tiro en aparente suicidio…El juez José Alejandro Vargas fija para el domingo la audiencia para conocer posibles medidas de coerción contra los diez apresados hace un par de días..Les “dañaron su domingo”…Donald Trump recauda US$170 millones para cubrir gastos legales para su denuncia de fraude electoral…. Y Joe Biden, presidente electo, se lesiona un pie al jugar con su perro… Ahora en Dominicana los antiguos funcionarios duermen con ropa , o pijamas enteras y bonitas, por miedo a que los apresen en paños menores, como sucedió con el dr.Freddy Hidalgo, ex Ministro de Salud...Cuidense del Covid, anden poco y bien protegidos… Falta mucho para la solución