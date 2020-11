Triunfo de Hamilton en Bahréin, Pérez pierde podio por motor

AP

SAKHIR, Bahréin

El campeón Lewis Hamilton emergió victorioso el domingo en un accidentado Gran Premio Bahréin, en el que Romain Grosjean sobrevivió milagrosamente de un escalofriante choque con tan solo quemaduras leves luego que su monoplaza quedó envuelto en una bola de fuego.

Durante la primera vuelta, el piloto francés de 34 años se salió a toda velocidad de la pista y estrelló su Haas contra una barrera. Las llamas cubrieron el bólido, que quedó partido en dos. Tras escapar del fuego, Grosjean fue trasladado en helicóptero a un hospital militar, informándose que se encontraba consciente y estable.

Haas informó que Grosjean sufrió quemaduras leves en sus manos y tobillos.

El choque se produjo cuando Hamilton de Mercedes marcaba el pasado, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Sergio Pérez (Racing Point).

Hamilton no festejó su victoria, limitándose a saludar con los puños a los pilotos de Red Bull.

“Fue una imagen tan impactante de ver”, dijo Hamilton sobre el accidente de Grosjean “Terrorífico”.

“Pudo haber sido peor”, añadió. “Cada vez que me subo al auto, sé que me estoy arriesgando. Yo respeto los peligros que hay en este deporte”.

Momentos después de la reanudación de la carrera, casi 90 minutos después, en la tercera de las 67 vueltas, se produjo otro incidente, en el que el Racing Point de Lance Stroll rozó el AlphaTauri de Daniil Kvyat. El monoplaza del canadiense Stroll acabó volteándose.

Stroll bromeó por haber quedado boca arriba, saliendo ileso.

Kvyat estuvo involucrado en ambos accidentes, pero sin responsable.

El primero ocurrió cuando Grosjean perdió el control y se desvió hacia la derecha, donde su rueda trasera tocó la parte frontal del vehículo de Kvyat y salió despedido hacia la barrera.

Hamilton extendió a 95 su récord de victorias en la Fórmula Uno al superar a Verstappen, quien logró el 41er podio de su carrera y sumó el punto de bonificación por la vuelta más rápido.

El mexicano Pérez parecía encaminado a quedar tercero y conseguir el décimo podio de su carrera, pero debió abandonar a tres vueltas del final por la rotura de su motor.

Ello permitió que Alexander Albon consiguiera el tercer puesto con su Red Bull, seguido por los McLarens de Lando Norris and Carlos Sainz. Jr. Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton en Mercedes, quedó octavo.

Se disputará otra carrera en Bahréin el domingo próximo — en un circuito más corto en Sakhir — previo a que la temporada de 17 carrera concluya en Abu Dabi.