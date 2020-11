Maradona vive en el pueblo

EFE

Diego Armando Maradona vivió dos vidas, la del Maradona futbolista, un genio, un prodigio del balón, un “Dios” para los argentinos, y la del Maradona desestructurado, protagonista de un personaje que no sirve de ejemplo para la sociedad y que nadie quiere recordar. Ahora los homenajes resaltan la inmortalidad del “Pelusa”. "Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo", se canta por todo el mundo.

Las reacciones a la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años en su casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, no han dejado de sucederse desde todos los rincones del planeta, recordando una figura única que transcendió más allá de lo futbolístico, donde para una gran mayoría fue el mejor, porque su enorme dimensión, personalidad y humanidad le coloca como uno de los grandes hombres del siglo XX y XXI.

Maradona ha muerto, aunque desde las calles de Buenos Aires miles de seguidores canten a voz en grito y entre lágrimas “Diego no se murió… Diego vive en el pueblo”. Porque el “Pelusa”, el “Pibe de Oro”, el “D10S”, el “barrilete cósmico” es eterno y su legado imborrable.

Así se expresaba Leo Messi es su cuenta de Instagram. "Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviar el pésame a toda su familia y amigos. QEPD (Que En Paz Descanse)", escribía el delantero del F. C. Barcelona que coincidió con Maradona en el Mundial de 2010 cuando el “Pelusa” fue seleccionador argentino.

Pelé, que recientemente cumplió 70 años y con quien más ha rivalizado como mejor futbolista de todos los tiempos, reconoció que “perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", afirmó en redes sociales. “Un día espero que podamos jugar con el balón juntos en el cielo", emplazó “O Rey” al “Pelusa”.

Otros astros brasileños como Ronaldinho se unieron al homenaje a Maradona recordando sus encuentros. “Me inspiró durante mi carrera y, cuando te conocí y jugamos aquel fútbol 5, fue una de las mejores noches de mi vida. Estaba con mis ídolos en campo. Descanse en paz, mi ídolo, te amo... ¡¡El brujo de los brujos!! Eterno", escribió el brasileño en redes sociales.

Ronaldo Nazario también recordó a Maradona como uno de sus ídolos.. "Nuestro deporte pierde uno de sus mayores ídolos. Yo pierdo un gran amigo, cuyo talento me inspiró desde niño… Pibe, tu legado es eterno. Tu magia en el campo jamás será olvidada”.

César Luis Menotti, el entrenador que dirigió a Maradona en la selección Argentina y en el Barcelona, recuperó las vivencias de ambos. "He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasaron. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años".

Su compañero en la selección argentina de 1986, Jorge Valdano no pudo contener las lágrimas en su intervención como comentarista en Movistar Plus al recordar al “Pelusa”. “ Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre".

Diego Pablo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, con quien coincidió en la selección argentina y en el Sevilla, reconoció que Maradona fue un “guía” para los de su generación. "Nosotros nacimos, nuestra época, con ocho o nueve años, mirando al Diego que empezaba a jugar y fue la guía de lo que era jugar al fútbol. El dolor de este momento que toca vivir nos duele a todos, porque Maradona es fútbol, es argentino, tuvo ese carácter rebelde que lo identificó donde estuvo".

EL CARIÑO DE TODO EL PLANETA.

Las muestras de cariño y homenajes al “Diego” han inundado las redes sociales, programas de televisión, radio y prensa, misivas llegadas de personalidades, no solo relacionadas con el fútbol, también de la política, cultura, economía y del mismo Papa Francisco, quien a través del portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, recordó con cariño a su compatriota Maradona. “Le recuerda en la oración, como ha hecho en los días anteriores al conocer sus condiciones de salud", apuntó el portavoz en una breve declaración.

Personalidades de la política, como el presidente argentino Alberto Fernández, agradeció a través de Twitter la “felicidad” que Maradona dio a los argentinos. "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”.

Su amigo Julio Iglesias recordaba en Instagram sus “inolvidables” encuentros con Maradona, “entrevistas en televisión en Argentina, cantando con Plácido Domingo el tango Caminito en el estadio del Barcelona y sobre todo el cariño y admiración que tenía por él”.

“Sé que tienes preparado un campo de fútbol en el cielo y seguro que estás formando un equipo imbatible, el equipo con el que vamos a seguir soñando todos”, escribía Julio Iglesias.

Andrés Calamaro, autor de una de las mejores canciones dedicadas al astro argentino, incluido en el álbum "Honestidad brutal", de 1999, cuya letra decía:"Maradona no es una persona cualquiera/ es un hombre pegado a una pelota de cuero…”, citaba a su compatriota. “Espérame en el cielo, querido amigo”, escribía en Instagram.

Considerado un “Dios”, con sus defectos y sus virtudes, Maradona sigue más presenta que nunca, porque como escribió de él el escritor Eduardo Galeano, “los dioses no se jubilan, por humanos que sean”. Por las calles sigue sonando el cántico de “Diego no murió, Diego no murió, Diego vive en el pueblo”… .