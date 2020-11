Dejan en libertad "pura y simple" a ex pelotero Miguel Batista

SANTO DOMINGO

La Fiscalía del Distrito Nacional dejó en libertad “pura y simple” al ex pelotero de grandes ligas Miguel Batista, quien había sido apresado por supuesta amenaza y abuso psicológico a su ex pareja.

La libertad de Batista se produjo al caer la tarde de este sábado y de inmediato la defensa informó que apelará la decisión.

Sin embargo, los abogados de Batista dijeron que ha quedado claro que “la justicia no puede ser instrumentalizada para conseguir intereses económicos”. Aseguran que el ex pelotero no representa peligro de fuga.

Restaron importancia a los documentos depositados por la querellantes y sus abogados y las declaraciones que hicieron.

“Este es un tema de persecución económica”, insistieron los abogados de Batista al salir de la Fiscalía.

Sin embargo, dejaron claro que el proceso no ha concluido, que la libertad pura y simple es una medida de coerción, de modo que el caso aún no está cerrado.

Mas temprano, la Fiscalía había emitido un documento de prensa en el que confirmaba el apresamiento de Batista y que se le conocería medida de coerción.

Según ese documento, un informe presentado por la Unidad de Prevención y Persecución de Violencia de Género y Delitos Sexuales, la ex pareja de Batista denunció que el ex lanzador le hizo llegar mensajes con expresiones violentas, cuando se preparaba para retirar sus pertenencias de la casa luego de la separación.

Además, una persona cercana a la víctima lo escuchó manifestarse con ira mientras expresaba la frase “la voy a matar”.

Según la fiscalía dada la gravedad de la amenaza y con el objetivo de preservar la integridad física y emocional de la denunciante, el Ministerio Público solicitaría prisión preventiva.

La mujer y la figura del deporte sostuvieron una relación de cuatro años y llevan nueve meses de separación, según destaca el expediente que solicita el conocimiento de la medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

La nota de la Fiscalía dice que un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses certificó en mayo que la ex pareja de Batista Mota padece nerviosismo, tensión, dificultad para dormir y dolores de cabeza a consecuencia de las amenazas, acoso a través de terceros, así como de otras complicaciones que arrastra desde el período en que estuvieron juntos. Luego, en el 10 de noviembre el organismo emitió un informe que indica que la mujer presenta “síntomas severos del cuadro ansioso-depresivo”, con irritabilidad, pérdida del sueño, dolores de cabeza y otros síntomas.