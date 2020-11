El "No Más" de "Mano de Piedra" Durán y Sugar Ray Leonard cumple 40 años

ESPN

Uno de los momentos más recordados en la historia del boxeo sucedió el 25 de noviembre de 1980 en Nueva Orleans, cuando el estadounidense Sugar Ray Leonard cobró venganza de su primera derrota profesional ante el panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán en un instante deportivo recordado por el retiro del canalero en el octavo asalto, mejor conocido como ‘No Más’.

Durán, que cinco meses antes conoció los cuernos de la luna al destronar como campeón mundial welter y quitar el invicto a Leonard, no había llegado en su mejor forma física a la revancha, pero empujado por los promotores, finalmente aceptó la batalla y terminó pagando el precio por ello ante un Sugar Ray inspirado.

Tras una exhibición sensacional de boxeo, Durán le dijo al réferi mexicano Octavio Meyrán que no podía seguir, mientras que Leonard celebraba ya la victoria. El problema había sido que Durán sentía que se le estaba acalambrando la zona del estómago y prácticamente eso no lo dejaba ser capaz de responder ante la buena estrategia del rival.

Hace unos meses, Durán recordó precisamente esos combates memorables contra Leonard.

“Cuando yo pelee la primera vez con Leonard estaba en muy buenas condiciones, ya en la segunda pelea pasó lo que pasó. [Tras la primera pelea] Yo era el rey de Nueva York, todo mundo me invitaba, yo era el rey del mundo, me quedé un mes, conocí todas las discotecas, nadie me puede echar cuento, me puse bien gordo. Estaba pesando 190 libras, y me llama mi apoderado para la revancha con Leonard, en mes y medio. Le dije que estaba loco, no podía rebajar nada, pero me dijo que no, que firmó la pelea para un mes y medio y me dijeron que no me preocupara porque tenían los médicos para rebajar”.

“No podía ni caminar, se me afectó hasta el hígado, yo llegaba de entrenar y me metía a una tina de agua hasta que mi cuerpo refrescara porque por la bajada de peso estaba yo muy caliente y pasaba un hambre, pero con la debilidad que yo tenía, quizá mis sparrings no eran tan buenos, pero sentía la pegada de Sansón, aunque era un niño el que me pegara. Entonces dije, pierdo esta pelea, y en la revancha le gano, pero Leonard no me quiso dar la revancha. Y para la tercera, tomé la pelea porque me cayó el IRS (Internal Revenue Service), no habían pagado impuestos y no me dejaban salir, y tuve que agarrar la pelea para pagarles, por eso me ganó. Pero en verdad Leonard no le ganó bien a Durán”, recordó el orgullo panameño.

Hubo un tercer combate, ya hacia 1989, y Leonard ganó de nueva cuenta para poner la serie 2-1 a su favor; sin embargo, Durán aseguró que de nueva cuenta no llegó en las mejores condiciones a esa nueva cita en el ring. En esos momentos, Durán y Leonard formaron parte de los Cuatro Fantásticos del boxeo, que completaban Tommy Hearns y Marvin Hagler.