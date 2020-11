Final del ATP será entre Thiem-Medvedev, no Djokovic-Nadal

AP

LONDRES

En lugar del No. 1 Novak Djokovic contra el No. 2 Rafael Nadal por el trofeo de las Finales ATP, será el No. 3 Dominic Thiem contra el No. 4 Daniil Medvedev.

Nadal había ganado 71 partidos seguidos al hacerse con el primer set, y sirvió para la victoria en las semifinales de este sábado al liderar 5-4 en el segundo set. Pero Medvedev rompió en el amor allí y regresó para ganar 3-6, 7-6 (4), 6-3, reclamando los últimos cuatro juegos.

"Es genial que logramos vencer a dos de los mejores jugadores de la historia del deporte", dijo Medvedev. "Es super para el tenis".

Thiem desperdició cuatro puntos de partido en su semifinal contra Djokovic porque estuvo "tenso y nervioso" durante el desempate del segundo set. Thiem se recuperó, sin embargo, y finalmente logró siete de los últimos ocho puntos del partido después de perder 4-0 en el último desempate, ganando 7-5, 6-7 (10), 7-6 (5).

"Lo que hizo de 0-4 en el desempate del tercer set fue simplemente irreal", dijo Djokovic, 17 veces campeón de Grand Slam. “No creo que haya jugado mal. ... Simplemente aplastó la pelota y todo entró ”.

Thiem puso fin a la apuesta de Djokovic por un sexto trofeo ATP Finals, un récord, mientras que Medvedev impidió que Nadal siguiera buscando el título más importante que el 20 veces campeón de Grandes Ligas no ha ganado.

En lugar de un encuentro 57 entre Djokovic y Nadal, Thiem y Medvedev se enfrentarán por quinta vez. Thiem lidera 3-1, incluida una victoria en sets seguidos en las semifinales del US Open en septiembre en el camino hacia el primer campeonato de Grand Slam del austriaco de 27 años.

"Yo, seguro, puedo causarle algunos problemas", dijo Medvedev.

También le hizo eso a Nadal.

Nadal parecía encaminarse a la final cuando anotó cuatro juegos consecutivos en el segundo set para tener la oportunidad de servir para el partido. Sorprendentemente tropezó.

“Jugué un mal partido. Eso es todo ”, dijo Nadal, quien desvió una pregunta sobre si tuvo algún problema físico durante el partido.

Una vez que estuvo de regreso en el partido, Medvedev aprovechó, dominando el siguiente desempate con la ayuda de un ganador de un globo, un ganador de derecha que concluyó un intercambio de 26 golpes y un revés saltando que atrajo un golpe de derecha con red.

Nadal no pudo evitar eso, perdiendo los últimos tres juegos del partido mientras sacaba y voleaba más de lo normal, cortaba su revés más de lo habitual y cometía errores de derecha más de lo habitual.

Medvedev había tenido marca de 0-3 contra Nadal, incluida una derrota en cinco sets en la final del US Open de 2019, y el excelente servicio del ruso de 24 años, el hábil revés y la voluntad de aguantar en largas jugadas de fondo proporcionaron el avance del sábado.

Hace un año, Medvedev se fue 0-3 en el juego de todos contra todos en las Finales ATP, mientras que Thiem fue el subcampeón de Stefanos Tsitsipas.

Quien gane el domingo en la cancha dura cubierta, donde las cosas estarán tranquilas porque los espectadores están prohibidos debido a la pandemia de coronavirus, será el sexto campeón diferente del torneo en los últimos seis años, el tramo más largo desde 1974-79.

Fue la primera vez desde 2004 que los cuatro mejores jugadores de la clasificación ocuparon los cuatro espacios semifinales para las Finales ATP. Djokovic, que ya estaba seguro de terminar el año en el No. 1 por sexta vez que empata un récord, estaba tratando de igualar la marca de Roger Federer de seis trofeos de las Finales ATP.

En el segundo set contra Djokovic, el as de Thiem lo puso por delante 6-5 en el desempate, a un punto de la victoria.

Pero Djokovic salvó esa oportunidad inicial con un servicio ganador de 127 mph. La siguiente oportunidad de Thiem llegó en el 7-6; él cometió una doble falta.

"Estaba tan apretado en todo mi cuerpo", dijo Thiem.

El tercero estaba en 9-8, cuando empujó una derecha amplia hacia abajo. Con 10-9, Djokovic borró al No. 4 con un golpe de derecha que aterrizó justo en una línea.

Eso inició una racha de tres puntos de Djokovic para robarse el set.

Pero Thiem se reagrupó y la victoria número 300 de su carrera en la gira lo convirtió en el segundo hombre con al menos cinco victorias cada uno contra los Tres Grandes de Djokovic (marca de 5-7 en su carrera), Federer (5-2) y Nadal (6-9) . Andy Murray es el otro.

"Si vences a estos muchachos", dijo Thiem, "te da un gran impulso de confianza".

Nota: Mate Pavic y Bruno Soares aseguraron el ranking de equipos No. 1 de fin de año en dobles masculinos cuando los otros contendientes, Rajeev Ram y Joe Salisbury, perdieron en las semifinales del sábado ante Jurgen Melzer y Edouard Roger-Vasselin.