¿Está Luis Sojo contagiado, por qué no dan los nombres de los afectados por Covid-19?

Héctor J. Cruz

SANTO DOMINGO

Un grupo de jugadores de los Tigres del Licey y de los Gigantes del Cibao han dado positivo al Covid19 en las últimas horas, lo que ha llevado a las autoridades de Salud Pública a suspender los partidos de fin de semana de ambos equipos.

Hay un acuerdo entre la liga, sus equipos y Salud Pública de no divulgar los nombres de los contagiados, entre los que pudiera figurar, en el caso del Licey, su manager Luis Sojo, quien se hizo la prueba el pasado viernes y tuvo el resultado este sábado.

La pregunta es: ¿Por qué mantener en secreto estos nombres de peloteros, ejecutivos y personal auxiliar si ellos mismos constituyen elementos de contagio, no solo para el beisbol invernal dominicano, también para amigos, familiares y relacionados?

¿Por qué Lidom y Salud Pública no ofrecen los nombres de figuras conocidas contagiadas, tal como ha venido sucediendo en todos los ámbitos del país y del mundo?Los directivos de equipos dicen que solo pueden darlos cuando los propios afectados dan la autorización.

Se sabe que el propio Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, fue contagiado y estuvo casi un mes fuera de sus funciones en tratamiento en un centro médico de Santiago. Y hasta el presidente de la República, Luis Abinader, fue afectado durante la campaña electoral y se curó.

Deportistas como Franklyn Núñez, periodista, David Díaz y Sergio Taveras, de baloncesto; el fenecido Kalil Haché (murió de Covid 19 juntoa a su esposa), el músico Cheché Abreu, fallecido hace apenas días, todos hicieron pública su situación, pero el béisbol invernal no lo hace por decisión propia.

Listin Diaro consultó al presidente del Licey, Dr. Domingo Pichardo, sobre la veracidad o no del contagio de su manager Luis Sojo, y dijo: “Los nombres de los positivos no pueden revelados si ellos no lo autorizan, por lo que no puedo responder a esa pregunta. Es cierto que tenemos algunos coaches y jugadores positivos, pero hasta ahora en las segundas pruebas realizadas el día de hoy todos salieron negativos. Hay que respetar los resultados de las pruebas de hoy, pero por lo visto el Licey estará en el terreno el próximo lúnes”.

Licey fue obligado a suspender sus tres juegos de fin de semana, y podría regresar el próximo lúnes cuando visita a las Aguilas, en Santiago. También los Gigantes del Cibao fueron notificados este sábado que no podían continuar su calendario hasta nuevo aviso por la existencia allí de distintos contagios.

Sin embargo,en el caso del Licey si el equipo o Salud Pública lo confirma o lo desmiente, será el lunes cuando se sabrá si Sojo está contagiado o no.

Sojo, venezolano, se hizo la prueba de Covid el viernes junto a su esposa Zuleima y su hija Liz, de 12 años de edad. De acuerdo a los datos de redes, no confirmados, Sojo habría dado positivo, no así su familia.

En el plano internacional son muchas las personalidades públicas que han declarado el contagio y tratamiento del Covid, y más del 90% lo ha superado.

Localmente, a principios varias figuras se vieron afectadas y algunas fallecieron, como la diseñadora de modas Jenny Polanco.

Lidom tiene el desafío de montar este torneo en medio del Covid19, sin fanáticos, pero ahora deberán decidir si dan a conocer los nombres de los afectados o los mantienen en secreto.

No está claro si la legislación dominicana obliga a dar esos nombres tratándose de una pandemia imprevista y con precedentes de más de un siglo.

El torneo apenas ha celebrado 6 fechas, incluyendo la de anoche, cuando jugarían Águilas y Escogido en Santiago. Esos mismos clubes estarían celebrando otro partido este domingo a las 4 de la tarde, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Hasta ahora, solo se han reportado contagios en el Licey y Gigantes, pero eso pudiera extenderse a otros clubes en los próximos días. La Lidom no tiene la llamda “burbuja” y los peloteros y demás personal son libres de ir a sus hogares cuando finalicen los juegos. Los controles pos-juegos son muy débiles, y más bien dependen de la conciencia y la responsabilidad de cada persona .