Lo nuevo y lo viejo en equipos Lidom

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Empezó ayer la pelota dominicana 2020-21, un calendario recortado, sin fanáticos, con asientos ocupados por fotos de cartón pagadas por los propios fanáticos, y la Lidom asumiendo una responsabilidad social muy relevante. Dominicana y el mundo están en crisis sanitaria por el Covid-19,. Y de alguna manera hay que hacer el esfuerzo de darle un poco de normalidad a la vida.

Es un esfuerzo que vale la pena y que se realiza en medio de esta pandemia, con gran responsabilidad de prevénción para todos los actores del certamen. En esta ocasión veamos qué de nuevo tiene cada club en su conformación de oficina y terreno de juego, excluyendo los jugadores.

TOROS DEL ESTE: Son los campeones del pasado torneo, y repiten toda su planta dirigencial con Raymond Abreu en la gerencia, Lino Rivera de manager, Luis Rodríguez Amiama de presidente y Jorge Sturla en una vicepresidencia ejecutiva.

ESTRELLAS ORIENTALES: Siguen con el manager que terminó el pasado torneo, cuando no clasificaron luego de ser campeones en 2018-19. Se trata del venezolano José Alguacil, quien va a su segunda prueba de fuego. Miguel Feris Chalas asume su segundo período de presidencia, Pavel Aguiló vice ejecutivo y Manny Acta en la gerencia de operaciones de beisbol. Será un año desafiante para Acta, pues sus equipos no han podido pasar a play off los dos últimos torneos (Aguilas y Estrellas).

TIGRES DEL LICEY: El médico Domingo Pichardo agotará su segundo período de presidente, Junior Noboa sigue en la gerencia y de manager han traído al venezolano Luis Sojo, un zorro de la industria pues el club no quiso repetir al colombiano Luis Urueta. Licey perdió la final de los Toros en enero pasado.

LEONES DEL ESCOGIDO: José Miguel Bonetti sigue en la presidencia, José Gómez en la gerencia general , y de algún sitio traen al viejo Dave Jauss para ser su manager. Jauss ha sido campeón de Lidom con Licey hace 21 años (1998-99),. Y luego dirigió a las Estrellas.

GIGANTES DEL CIBAO: Capturaron a Luis Urueta, ex liceísta, y también tienen nuevo gerente en el joven Jesús Mejía, hijo de Vitelio, presidente de la liga. Samir Rizek se mantiene en la presidencia.

AGUILAS CIBAEÑAS: Retorna Quilvio Hernández a la presidencia, a ver si las Aguilas vuelven a una final. Felix Fermín sigue de manager, al igual que Angel Ovalles en la gerencia.

EL PRESIDENTE: Luis Abinader fue al estadio Quisqueya en camisa de mangas cortas, hice tres veces el lance de honor (porque no estaba en buena forma), y luego dio un paseo por aquí y por allí…También estuvo en la transmisión del Escogido y compartió una entrevista de Michel Tueni y José Antonio Mena. Explicó por qué es aguilucho (sus padres son de Tamboril y Santiago), y jugó beisbol juvenil en la capital.. También aclaró la posibilidad de que más adelante reciban fanáticos en el estadio, pero eso dependerá de la evolución del Covid..Fue abundante, lo gozó mucho y naturalmente muchísima gente en el terreno de juego, como es costumbre en Dominicana. ¿Alguna vez Danilo Medina o Leonel Fernández fueron al estadio hasta el terreno de juego? No lo recuerdo..Tal vez el penúltimo haya sido Hipólito Mejía… Joaquin Balaguer lanzaba la primera bola desde el palco presidencial (se la entregaba de mano a mano al receptor).

¿NUEVO EQUIPO? Ayer hubo mucha confusión en las redes, mucha gente preguntando si había un nuevo equipo en Lidom llamado Ferquido porque eso no se había promocionado. Luego se aclaró que se trata del Escogido, que este año quitó el nombre del equipo y le puso la marca de un abono de tierra, uno de sus patrocinadores propiedad de la familia Najri… Eso se usa mucho en algunos clubes del futbol europeo, pero es la primera vez que se ve en Lidom…De hecho, la queja de esa práctica es que se disminuye y se pierde la autenticidad, la marca pierde, pero es relativo. Creo que Barcelona tiene en el frente a su patrocinador Rakuten hace cuatro años ( Rakuten es una firma japonesa competencia de Amazon).. A fin de cuentas, lo que quieren los fans es que el equipo gane..Si pierden, buscarán un fucú. Ya los rojos habían cambiado antes a una cuestión llamada Capital, ahora son Ferquido…

DE INTERES: Anderson Tejeda, del Licey, pegó jonrón en su debut con los azules, igualando lo que había hecho en agosto pasado cuando debutó en Grandes Ligas con Texas..Increíble coincidencia para este joven..El tema de las fotos de fanáticos en los asientos es interesante, los equipos decidieron cobrar una suma para hacer el operativo, y poner en manos de sus fanáticos la cobertura económica.. Por ejemplo, los Gigantes del Cibao cobran 1,250 pesos, los Toros 1,500, Aguilas 2000, Estrellas y Licey 3000, Escogido 1000…Eso no es obligado, si usted quiere la compra, de lo contrario mire a otro lado..Nadie saldrá afectado..El juego suspendido ayer entre Toros y Estrellas fue movido para el 5 de diciembre como parte de un doble choque… Esos juegos serán a 7 innings… En la Lidom está la regla de que todo relevista debe enfrentar el mínimo de tres bateadores antes de ser cambiado..Eso está bien, para sufrimiento de Felix Fermín y Lino Rivera…Juan Francisco pegó jonrón en su primer turno regresando a los Gigantes, su numero 71, rey jonronero de todos los tiempos. Luego añadió dos dobles en la victoria del equipo 8-5 sobre las Aguilas en 10 innings.-.. A comienzo de juego hubo una falla eléctrica en la unidad móvil de las Aguilas, la transmisión se fue, y esas son cosas “normales” en el país… Ayer hospitalizaron al legendario Tom LaSorda en Los Angeles. Lasorda tiene 93 años de edad….El Escogido tiene un cátcher llamado Tres Barrera ..Es nativo de Texas, su primer nombre es Felipe y es el tercero en la cadena familiar.,…