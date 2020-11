Preguntas sobre Tokio 2020: ¿Boletos, acceso, médicos?

AP

TOKIO

Los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio deben inaugurarse dentro de nueve meses, y las interrogantes eclipsan las certezas.

Tanto los organizadores en Japón como el Comité Olímpico Internacional insisten que tendrán múltiples planes de contingencia para realizar la cita de verano en medio de la pandemia.

Todo sigue en veremos, expuesto a cambios diarios. Esto incluye la venta de boletos y reintegros, experimentos para tratar de tener el máximo posible de público en las sedes y la necesidad de contar con más personal médico para monitorear la salud de los 15.400 deportistas olímpicos y paraolímpicos que llegarán a Japón.

A ellos hay que incluir los miles de dirigentes, jueces, invitados, patrocinadores y personal de medios de comunicación que suelen concurrir.

Aquí algunas respuestas a las preguntas. Muchas respuestas no se sabrán completamente hasta el próximo año, quizás apenas meses antes de la inauguración prevista para el 23de julio de 2021.

P: ¿Cómo los que compraron boletos podrán reclamar un reintegro cuando los organizadores aún no confirman si se permitirá la presencia de público? Y si se permite, será únicamente para japoneses.

R: Todo el que adquirió boletos del comité organizador y que sabe que no irá, podrá solicitar su reintegro este mes. Será posible tramitar más reintegros cuando los organizadores decidan la cifra exacta de espectadores en una sede — si ello es permitido. Esto sólo aplicará a los más de 4,4 millones de boletos que se vendieron en Japón. Los que compraron fuera de Japón quedan a la merced de los operadores de reventa que fueron autorizados por los comité olímpicos nacionales. Ellos tienen sus propias disposiciones y condiciones.

P: ¿Qué se sabe de la posibilidad de permitir espectadores?

R: Se antoja probable. La gran pregunta es si el acceso será únicamente para japoneses o si el gobierno permitirá la presencia de extranjeros. Japón esencialmente ha sellado sus fronteras a los extranjeros desde que comenzó la pandemia, atribuyendo 1.800 decesos al COVID-19. Esto contrasta con las más de 230.000 muertes en Estados Unidos.

P: ¿Se permiten fans en el deporte de Japón?

R: Sí. Las ligas profesionales de fútbol y béisbol se disputan con una capacidad que no excede el 50%. Ahora mismo, el deporte japonés está usando equipo de alta tecnología para ver si pueden llenar los estadios a su máxima capacidad durante la pandemia. El estadio de béisbol en Yokohama estuvo casi lleno el fin de semana. La información recabada en los experimentos será compartida a los organizadores de los Juegos de Tokio.

P: ¿Cuánto costarán estos Juegos y quiénes pagan?

R: Se manejan muchas cifras. Según los organizadores, el costo oficial es de 12.600 millones de dólares. Pero una auditoría gubernamental realizada el año pasado reveló que lo más probable es que la cifra real sea el doble. Todo excepto 5.600 millones de dólares es dinero del erario. La Universidad de Oxford indicó en septiembre que los Juegos de Tokio son los Juegos Olímpicos de verano más costosos de los que se tenga registro. No se sabe a ciencia cierta el costo por la demora. Los cálculos en Japón apuntan a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. El COI aportará 650 millones para sufragar el gasto.

P: ¿Pueden deportistas extranjeros competir en Japón?

R: La verdad es que no. La primera prueba será este domingo, cuando 24 gimnastas de Rusia, China y Estados Unidos coincidirán con ocho de Japón para una competencia de un día en Tokio. Se trata de otro ensayo que busca sondear cómo se podrían realizar los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia. Lo llamativo es que el vigente bicampeón olímpico Kohei Uchimura dio positivo y podría perderse la competición en su país natal.

P: ¿Podrían los Juegos restarle recursos del sistema sanitario de Japón?

R: Toshiro Muto, director ejecutivo del comité organizador, sugirió que podría producirse una escasez de doctores y otro personal sanitario durante los Juegos. También dijo que no quieren causar complicaciones a los hospitales.

P: ¿Cuándo el presidente del COI Thomas Bach visitará Tokio?

R: Bach descartó cumplir con una visita que había previsto a Seúl, Corea del Sur, el mes pasado ante los temores por los viajes durante la pandemia, que ha recrudecido en las últimas semanas en varios países. Se dice que podría estar en Tokio este mes para entrevistarse con el nuevo primer ministro Yoshihide Suga, pero eso no ha sido confirmado.