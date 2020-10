La pandemia frenó los millones para novatos

Fausto Jiménez

Santo Domingo, RD

El sueño de todo pelote­ro es llegar a las Grandes Ligas, pero aún con só­lo conseguir la firma ten­dría garantizado buen fu­turo económico, siempre que haya un manejo inte­ligente de las finanzas. Así lo demuestran las estadís­ticas sobre el caudal de di­cho renglón productivo en los últimos dos años.

Según datos ofrecidos por la oficina de las Grandes Li­gas al Listín Diario, sólo de enero a diciembre del 2019, un total de 650 bisoños pro­fesionales estamparon su firma para el mejor béisbol del mundo, sumando US$ 87,049,000 (dólares esta­dounidenses).

Dichas firmas repre­sentaron una media de 133,921.54 per cápita bru­to recibido, previo a los des­cuentos por la preparación recibida de sus entrenado­res (dueños de “progra­mas”, en la jerga beisbo­lera), que en la mayoría de casos por lo menos de­ja al jugador alrededor del 60 por ciento neto (US$ 80,352.60). Entonces, apli­cando un promedio ponde­rado de 55.00 pesos por ca­da dólar, deja un respetable patrimonio de 4,419,393 pesos dominicanos.

Un Julio

Las estadísticas sorpren­den cuando vemos que en­tre el año pasado (2 julio) y 15 mayo del 2020, un curso fiscal malogrado por una catastrófica pandemia mundial, que hasta este momento llevó al desem­pleo a más de 31 millones de personas en América Latina, las firmas de pros­pectos subieron hasta 729.

Aquel período también fue pletórico para los pe­loteros que buscan el gran sueño, ya que recibieron en total US$ 84,140,300, lo que les dio un per cá­pita de 115, 418.79 dó­lares, que se traduce a 3,808,820 pesos domini­canos (incluido descuento ponderado), muy a pesar de la tragedia del Covid. La comparación muestra clara­mente los efectos letales pa­ra la economía también en los peloteros, pero mantie­ne la tendencia de montos más que respetables para un individuo que apenas co­mienza su vida productiva (inmensa mayoría de casos no pasan de 16 años): ¡Na­da mal!

“Deprimido” precio de los extranjeros

Los mismos datos que ofre­ce la “Mayor League Base­ball” indican que en cuanto a las firmas internaciona­les, los dominicanos siguen siendo el parámetro… muy de lejos con respecto al va­lor de aquéllos.

En el susodicho perío­do (julio-2 a mayo-15), Grandes Ligas enroló en total a 1,551 bisoños pro­fesionales, que sumaron 169,270,601 dólares, de cuyo pelotón 822 peloteros son de procedencia distinta a República Dominicana.

En esas 822 firmas de los “foráneos” Grandes Ligas in­virtió 85 millones de dólares, para un per cápita estimado de US$ 103,406.32 bruto. Si se le aplica la “regla” promedio de descuentos, esos prospectos internacionales terminan re­cibiendo 62,043,792 dólares por cabeza, un respetable capi­tal en cualquier nación.

Entonces, las firmas in­ternacionales legaron a ca­da pelotero un 22.88 por ciento de menores ingre­sos que a los dominicanos que firmaron en el mismo período, evidencia con­tundente de la hegemonía impuesta por una cantera inigualable.