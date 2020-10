Hamilton va por histórica victoria 92 en Portimao

En un circuito que albergará su primera carrera Fórmula Uno, Lewis Hamilton finalmente podría quedar por encima de todos las leyendas del automovilismo deportivo al superar el récord de victorias de Michael Schumacher.

Un triunfo en el Gran Premio de Portugal el domingo dejaría al piloto británico con un total de 92, superando la marca de 91 del alemán, una que por mucho tiempo se consideró como intocable.

“Recuerdo cuando me sentaba en la casa para ver los grandes premios, viendo ganar a Michael”, dijo Hamilton. “Recuerdo que subía a mi habitación con mi hermano para jugar con la computadora y yo era Michael. Es surreal”.

Otra victoria también dejaría a Hamilton más cerca de empatar el récord de siete campeonatos mundiales de Schumacher. Lidera la clasificación de pilotos con una ventaja de 69 puntos sobre Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, tras salir victorioso en siete de las primeras 11 carreras, con cinco por disputar tras la prueba del domingo en el Autódromo Internacional de Algarve.

Cuando Hamilton empató a Schumacher con 91 victorias en el GP de Eifel en Alemania hace dos semanas, el hijo de Schumacher Mick Schumacher — líder del campeonato de F2 — le entregó a un visiblemente emocionado Hamilton uno de los cascos que su padre usó cuando compitió con Mercedes.

“Me sentí muy honrado por la familia de Michael cuando me entregaron el casco”, dijo Hamilton.

El retiro de Schumacher de Mercedes — y la propia F1 — lo que le abrió la puerta a Hamilton en lo que en ese momento se le consideró una arriesgada apuesta de marcharse de McLaren para pasar al equipo de las Fechas Plateadas.

Bottas lideró en Eifel tras conseguir la pole, pero cedió el liderato a Hamilton tras un torpe de error con los frenos Bottas acabó abandonando tras 12 vueltas, debido al fallo de un componente electrónico de su motor.

“Ver a Lewis cruzar la meta en Alemania y ganar su carrera número 21 fue un momento muy especial. La carrera de Valtteri, sin embargo, no pudo salir peor”, comentó el director de Mercedes Toto Wolff. “Pero una de las grandes virtudes de Valtteri es su perseverancia y su capacidad para reaccionar”.

Pero una victoria en Portugal no apuntalaría mucho las posibilidades de Bottas de alcanzar a Hamilton, a menos que la mala suerte acompañe a su compañero en lo que resta del campeonato.

El circuito portugués — conocido como Portimao — tiene una distancia de 4.65 kilómetros (2,9 millas). Es undulado con frecuentes cambios de elevación, anticipándose difícil el poder rebasar.