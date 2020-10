Comité de dueños de equipos MLB aprueba venta de Mets

La propuesta para adqui­rir el 95 por ciento de las ac­ciones de los mets de Nueva York por una entidad billona­ria que encabeza Steve Co­hen ha sido aprobada por el comite de propietarios de las Ligas Mayores y la final aprobación tomaría lugar el próximo mes.

La aprobación del comité fue revelada el martes por una persona familiarizada con la decisión que habló con The Associated Press bajo condi­ción de anonimato porque no se hizo ningún anuncio. La aprobación del comité fue reportada por primera vez por Sportico.