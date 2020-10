Cashman y Boone no esperan grandes cambios en Yanquis

AP

NUEVA YORK

No hay tantos problemas por corregir con los Yanquis de Nueva York, al menos según la opinión del manager Aaron Boone y del gerente general Brian Cashman.

Aunque aún dolidos por la eliminación ante Tampa Bay en una serie divisional de la Liga Americana que requirió de cinco juegos para dirimirse, los dirigentes de los Yanquis no parecen prever grandes cambios para 2021.

El empleo del cátcher dominicano Gary Sánchez sí estaría en riesgo, tras una temporada decepcionante por tercer año consecutivo. Pero el venezolano Gleyber Torres luce firme como campocorto pese a cierta fragilidad defensiva. Se buscaría mejorar la rotación de abridores.

“Acá constantemente vamos a tratar de mejorar, y tendrá que haber ajustes en el roster como resultado de ello, pero pienso también que es importante destacar simplemente lo cerca que quedamos de ser los mejores”, dijo Boone el miércoles. “Entiendo las frustraciones de los fanáticos, pero pienso que si analizamos esto de verdad, la diferencia entre nosotros y el equipo que va a ganar la Serie Mundial este año fue muy pequeña”.

Por segundo año consecutivo, las lesiones asolaron a Nueva York. Pero en los playoffs, la mayoría del plantel estaba sano.

Los Yanquis finalizaron segundos de la División Este de la Liga Americana, con una foja de 33-27, siete juegos detrás de Tampa Bay. Cometieron la mayor cantidad de errores en las Grandes Ligas, con 48, y tuvieron su peor porcentaje de fildeo desde 1973.

Sin embargo, barrieron a Cleveland en la primera ronda antes de ser eliminados por los Rays. Nueva York no llega a la Serie Mundial desde 2009, cuando la ganó.

“A fin de cuentas, nos topamos con un equipo que era mejor”, explicó Cashman. “Ellos demostraron en un maratón de 60 juegos que eran mejores, y lo probaron también en la carrera de velocidad que fue la serie divisional”.

Durante la conferencia de prensa con motivo del fin de su temporada, Cashman dijo que el primera base Luke Voit fue evaluado por el doctor Martin O’Malley, del Hospital de Cirugía Especial. Se le suministró una inyección de plasma para ayudar a que sane su fascitis plantar en un pie.

Voit, el líder jonronero de las mayores con 22 palos de cuatro esquina, deberá utilizar un botín ortopédico durante una semana.

El antesalista colombiano Gio Urshela no requirió cirugía para corregir un espolón óseo en su codo derecho. El derecho dominicano Luis Severino, quien se sometió a la cirugía de Tommy John el 27 de febrero, está en su tercera semana de un programa de lanzamientos y podría volver a las Grandes Ligas en junio o julio.