LeBron, con uno de los más grandes legados en historia de los deportes

GREG SWARTZ

Bleacher Report

El legado de LeBron James ya es uno de los más grandes en la historia del deporte. Cuatro MVP. Diez via­jes a las Finales de la NBA. Dieciséis veces All-Star. Novato del año, campeón de anotaciones y asisten­cias. Lo que no olvidamos, por supuesto, es que su cu­rrículum está lejos de estar completo.

Ahora ganando su cuar­to campeonato de la NBA, James ha empatado a al­gunos de los grandes de todos los tiempos en los anillos ( Shaquille O’Neal , Robert Parish) mientras supera a otros (Larry Bird, Dwyane Wade , James Worthy). Tiene 35 años, claro, pero podría decir­se que sigue siendo el me­jor jugador de la liga que no ha mostrado signos de desaceleración al comen­zar su 18ª temporada.

Ganar tres títulos en una carrera es un logro in­creíble. Ganar un cuarto a mediados de los 30 puede persuadir a algunos jugado­res a retirarse, dada su edad y ya no necesitan un anillo para sentirse validados. Pe­ro, ¿y si James no está cer­ca de jubilarse? ¿Y si jue­ga otros tres años? ¿Cinco? ¿Y ocho temporadas más?. ¿Qué pasa si un cuarto cam­peonato para James no se considera el destino final de su carrera, sino simplemen­te otra parada en un viaje que no se está quedando sin gasolina en el corto plazo?.

Los campeonatos siempre servirán como la vara de medir con la que se juzgan las leyendas de la NBA.

Su gran durabilidad

Perfecto.

Rara vez hemos visto a un jugador con la dura­bilidad de James, ya que ha ido 260 de 260 en jue­gos de playoffs, sin per­derse un solo choque.