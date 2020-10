Schwartzman entró Top 10, Podoroska sube 83 lugares

AP

PARÍS

Argentina ya cuenta con su duodécimo Top 10 del ránking masculino.

Diego Schwartzman irrumpió el lunes entre los 10 mejores de la ATP tras haber alcanzado su primera semifinal de Grand Slam en el Abierto de Francia.

Schwartzman saltó al octavo puesto tras estar ubicado en el 14to.

“Vengo luchando por esto hace mucho tiempo ... y era el paso que me faltaba para terminar de cumplir un objetivo enorme que tenía que era entrar al Top 10”, dijo Schwartzman tras perder ante el eventual campeón Rafael Nadal en las semifinales de Roland Garros. “Lo que faltaba era ganar esos partidos (de cuartos y semfinales) donde pegas un salto de puntos y de calidad. Eso te lleva a mejorar el ránking”.

El último argentino que había logrado figurar dentro del Top 10 de la ATP fue Juan Mónaco, el 23 de julio de 2012.

Schwartzman pasa a formar una lista de Top 10 argentinos que incluye a Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, David Nalbandian, Guillermo Coria, José Luis Clerc, Alberto Mancini, Mariano Puerta, Martín Jaite, Guillermo Cañas y Mónaco.

El tenis argentino también tuvo el salto más notable en el ránking femenino.

Después de su sorprendente marcha a las semifinales en París, Nadia Podoroska escaló 83 lugares, del 131 al 48. Podoroska fue frenada por la eventual campeona Iga Swiatek.

El avance de Podoroska, tras disputar apenas su segundo torneo de Grand Slam, fue el más pronunciado dentro de las 100 primeras de la WTA. También quedó como la mejor latinoamericana.

La polaca Swiatek se abrió paso dentro del Top 20 por primera vez, subiendo 37 puestos para alcanzar su tope histórico de número 17.

La victoria de Nadal por 6-0, 6-2, 7-5 ante Novak Djokovic en la final del domingo significó el 13er campeonato en Roland Garros y el 20mo trofeo de Grand Slam para el español — igualando el récord de títulos de hombres en manos de Roger Federer. Pero todo quedó igual en la cima del ránking.

Djokovic, quien conquistó el Abierto de Australia en febrero para su 17mo cetro de Grand Slam, sigue como número uno, con Nadal como escolta. Tercero se ubica Dominic Thiem, el último campeón del Abierto de Estados Unidos, con Federer en la cuarta posición.

Swiatek, de 19 años, se presentó en París como número 54 y se convirtió en la campeona del cuadro femenino con el ránking más bajo del torneo de Grand Slam en arcilla desde que la WTA estrenó su escalafón electrónico en 1975.

Su victoria 6-4, 6-1 ante Sofia Kenin el sábado le dio a Swiatek su primer título de todo tipo en su carrera profesional. También emergió como la primera raqueta de Polonia que conquista un cetro de individuales en una cita de Grand Slam.

Kenin, por su parte, avanzó dos puestos y quedó como la número cuatro, igualando su mejor posición histórica. La estadounidense de 21 años quedó con marca de 16-2 en las grandes citas este, conquistando su primer major en el Abierto de Australia en febrero.

Las tres primeras del ránking femeninos son las mismas antes de Francia: Ash Barty, Simona Halep y Naomi Osaka en ese orden.

Cuando la temporada se reanudó en agosto, luego de un parón de cinco meses por la pandemia de coronavirus, las giras permitieron a los jugadores emplear sus resultados de 2010 o 2020 en cualquier torneo para los ránkings, así que Barty no fue perjudicada por no acudir a defender su título del Abierto de Francia.

Osaka tampoco viajó a París tras coronarse en el US Open el mes pasado.

El ruso Andrey Rublev también debutó en el Top 10 masculino tras alcanzar los cuartos de final en Roland Garros. Escaló del 12mo al 10mo sitio..