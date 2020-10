Alcántara busca detener a Bravos

Jordan Mcpherson

Miami Herald

Don Mattingly mira hacia arriba y hacia abajo a sus opciones de lanzamiento inicial y solo puede sonreír.

Mientras los Marlins de Miami comienzan su Serie Divisional de la Liga Nacio­nal al mejor de 5 contra los Bravos de Atlanta, Mattin­gly sabe que esta es un área en la que su equipo tiene una clara ventaja.

Mattingly podría tener hasta seis o siete candida­tos para comenzar en esta serie. “Los mejores equipos tienen mejor pitcheo en ge­neral y probablemente sean más profundos”, dijo Mat­tingly. Y con el formato ac­tualizado de las próximas dos rondas de los playoffs, esa profundidad debería funcionar a favor de Miami.

Los Marlins deberán ata­car a los Bravos.

Se establecen los prime­ros tres enfrentamientos. Sandy Alcantara será titular para los Marlins contra Max Fried de los Bravos el mar­tes. El miércoles será Pa­blo López de Miami contra Ian Anderson de Atlanta. Y Sixto Sánchez va el jueves por los Marlins contra Kyle Wright de los Bravos.

“Confías en que esos mu­chachos se desviarán un poco [en los juegos]”, con­tinuó Mattingly. “Son jóve­nes e inexpertos, pero es solo béisbol. Eso es lo que hemos tratado de mante­ner en perspectiva. Fuera. Mantente al ataque. Haz lanzamientos. Solo compite “. Eso comienza con Alcan­tara, quien se ha convertido en el as del equipo durante el año pasado. Se siente có­modo lanzando sus cinco lanzamientos para strikes y ha aprendido a concen­trarse más en cómo lanza sus lanzamientos más que a quién se enfrenta.

“No me importa”, dijo Al­cantara. “No me importa si me enfrento a mi hermano, a mi papá, no me importa. Solo quiero tacharlos, ha­cer mi trabajo y ser consis­tente “.