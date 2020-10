Rays: “No nos simpatizan los Yanquis ni nosotros a ellos”

AP

SAN DIEGO

Después de perder ocho de 10 enfrentamientos en una serie de campaña regular repleta de fricciones, los Yanquis de Nueva York parecen no poder desprenderse de los Rays de Tampa Bay.

Los Bombarderos del Bronx no solo enfrentan a los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana en Petco Park, una de las burbujas de la MLB, sino que los equipos comparten una historia reciente de golpear a los bateadores rivales comparten el mismo complejo hotelero en el norte del condado de San Diego.

El jardinero Brett Gardner afirma que es cordial cuando se cruza con loLIs peloteros de los Rays en el hotel.

“Obviamente no es lo ideal, pero así son las cosas, y siento que tenemos un grupo de personas que con muy profesionales y para nosotros es cuestión profesional”.

El jardinero de los Rays Kevin Kiermaier no se guardó palabras al decir: “No les simpatizamos ni ellos a nosotros, y las cosas seguirán siendo así”.

Gardner respondió: “Pienso que el sentimiento probablemente es mutuo”.

El primer juego es la noche del domingo, cuando el as de los Yanquis Gerrit Cole, nativo del sur de California, se mida a Blake Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2018.

“Este año fueron mejores que nosotros, debatiblemente son el mejor equipo del béisbol”, dijo Gardner sobre los Rays, que finalizaron con la mejor marca de la Liga Americana. “Tuvieron una temporada muy buena, ganaron la división con comodidad. Obviamente depende de nosotros salir a jugar mejor contra ellos”.

Snell dijo que no piensa en los rencores entre ambos equipos en las últimas campañas.

“Sólo sé que son un equipo muy talentoso y que estoy ansioso por enfrentar”, dijo Snell.

Los resentimientos entre ambos equipos datan de la pretemporada de 2008. Alcanzaron su punto más alto el 1 de septiembre, cuando el cerrador Aroldis Chapman lanzó un pitcheo a 101 mph cerca de la cabeza de Mike Brosseau. Eso provocó que el manager de Tampa Bay Kevin Cash declarara: “Tengo a toda una cuadrilla de tipos que lanzan a 98 millas por hora”, y los Rays comenzaron a utilizar camisetas azules con cuatro caballos alineados detrás de una cerca.

Chapman fue acreedor a una suspensión de tres juegos que sigue bajo apelación. Ambos managers fueron suspendidos un juego.

El abridor de los Yanquis Masahiro Tanaka había golpeado a Joey Wendle con una recta de 95 millas en la primera entrada. El relevista de Nueva York Ben Heller fue expulsado al día siguiente por golpear con un lanzamiento a Hunter Renfroe.