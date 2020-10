Messi Vs. Cristiano en el mismo grupo de la Champions

AP

GINEBRA

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán frente a frente por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones — y los hinchas podrían volver a admirarles en el estadio.

En el sorteo realizado el jueves, el Barcelona de Messi quedó en el segundo bombo y la suerte le deparó toparse con la Juventus de Cristiano. El campeón de Italia fue uno de los ochos máximos preclasificados. El Dínamo de Kiev y el Ferencváros húngaro completan la llave.

Cristiano, de 35 años, y Messi, de 33 años, mantuvieron una larga rivalidad en la Liga de España cuando el astro portugués militó con el Real Madrid. Pero nunca se habían tenido que enfrentar tan temprano en el máximo torneo de clubes de Europa. No podían hacerlo en la Champions debido a que no se permiten los cruces de clubes del mismo país en la fase de grupos.

Se toparon en la final de 2009, en la que Messi anotó uno de los goles con los que el Barcelona doblegó 2-0 al Manchester United, el entonces equipo de Cristiano.

En la anterior edición de la Champions, el Barcelona sufrió una bochornosa goleada 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final. Los azulgranas también completaron su primera temporada sin títulos desde 2007-08, siendo destronados por el Real Madrid en el torneo doméstico.

Las fechas para los partidos en Turín y Barcelona no serán confirmadas hasta el viernes, pero se podría permitir la presencia de cierta cantidad de público para unos duelos que prometen sacar chispas.

La UEFA informó que se permitirá alcanzar una 30% de capacidad para todos los partidos de sus competiciones, incluyendo la Champions, la Liga Europa y de selecciones. Sin embargo, únicamente se tolerará el ingreso de hinchas del conjunto anfitrión y las autoridades del país tendrán la última palabra.

Juventus y Barcelona coincidieron en la fase de grupos en la temporada 2017-18, la última de Cristiano en Madrid cuando los merengues se consagraron campeones de Europa por cuarta vez en cinco ediciones. Messi anotó dos goles en una victoria de local 3-0 ante la Juve, y luego empataron 0-0 en Italia.

El estelar choque de las dos súper estrellas del fútbol mundial no acaparó toda la intriga en los otros siete grupos.

El reinante campeón Bayern Múnich aterrizó en un grupo que incluye al Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv Moscú.

Al Real Madrid, dueño de la cifra récord de 13 coronas, le tocó una zona peligrosa, midiéndose contra equipos con legado en Europa, como lo son el Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach.

Con una letal delantera conformada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, el Inter presume de tres títulos en el torneo, el último en 2010. Vienen de perder ante el Sevilla en la final de la Liga Europa. Shakhtar ganó la Copa UEFA, el previo nombre de la Liga Europa en 2009. Y el Gladbach tuvo su mejor momento en la década de los 70, cuando fue fue subcampeón de la Copa de Europa y conquistó la Copa UEFA en dos ocasiones.

El Paris Saint-Germain, el subcampeón de la pasada edición, volverá a vérselas con el Manchester United, su verdugo en los octavos de final por culpa de un polémico penal en los últimos minutos. Los otros rivales del campeón de Francia serán Leipzig, al que venció en las semifinales en agosto y el debutante turco Estambul Basaksehir.

Liverpool, el campeón de 2019, se batirá con tres equipos de vocación ofensiva: Ajax, Atalanta y el Midtjylland de Dinamarca, otro debutante en la Champions.

Sevilla y Chelsea, campeones de las últimas dos ediciones de la Liga Europa, se medirán con otros debutantes en estas instancias, el Krasnodar de Rusia y el Rennes de Francia.

Ávido de su primera corona, el Manchester City fue el segundo preclasificado en una llave en la que aparecen los excampeones Porto y Marsella, además de Olympiakos.

El campeón ruso Zenit de San Petersburgo se enfrentará con Borussia Dortmund, Lazio y Brujas.

La fase de grupos comenzará el 20 de octubre y se completará el 9 de diciembre. Los partidos podrían reponerse hasta el 28 de enero en caso de postergaciones por la pandemia de coronavirus.

Lionel Messi avanza con el balón frente a Francis Coquelin del Villareal durante el partido de la Liga de España, el domingo 27 de septiembre de 2020, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)