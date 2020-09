Juan Soto es nombrado jugador del año de los Nacionales

El dominicano Juan Soto fue nombrado este domingo como el jugador del año de los Nacionales de Washington, tras su excelente temporada con su equipo.

Así lo anunció la franquicia a través de sus redes sociales en el que felicitaron al jugador de 21 años.

En esta campaña el jardinero es el actual líder de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .346, con 13 jonrones y 37 carreras empujadas en apenas 46 partidos, además de estar en la primera posición en porcentaje de embazarse, de slugging y OPS (% de embazarse + slugging).

El toletero es de lo poco positivo de los Nacionales en esta acortada campaña, franquicia que después de ganar su primer campeonato de Serie Mundial, ocupan el último lugar de la división este del Viejo Circuito, sin chances de calificar a la postemporada.

Este es la primera vez que Soto es recipiente del galardón, otorgado por miembros de la prensa de Washington.

El premio ha sido entregado desde 2016, siendo el antesalista Anthony Rendon el único en ganarlo en más de una ocasión. La primera ocasión el vencedor fue Daniel Murphy, seguido por Rendon en 2017 y 2019, mientras que Bryce Harper hizo lo propio en 2018.

