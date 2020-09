Heat de Miami buscan avanzar hoy a la final

AP

Lake Buena Vista

El volumen de mensajes de texto que recibió el escolta de Miami Tyler Herro después del cuarto juego de las finales de la Conferencia Este fue abrumador. No tuvo tiempo para responder a la mayoría, incluidos amigos cercanos que se acercaron para celebrar el mejor juego de su vida.

Entre aquellos de los que recibió mensajes de texto: Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, un par de jugadores que saben lo que es ganar un título de la Conferencia Este con el Heat.

“Shaq me escribió, D-Wade me escribió”, dijo Herro el jueves. “D-Wade, hemos hablado un par de veces después de los partidos de postemporada”. Dice ‘buen juego’ y me da algunos consejos sobre lo que ve cuando mira”.

Herro y el Heat parecen estar haciendo un buen uso de esos consejos. Están a una victoria de las Finales de la NBA, liderando a los Celtics de Boston 3-1 en esta serie por el título del Este con el juego 5 - el posible para avanzar-, esperando el viernes por la noche en Walt Disney World.

No hubo tonos de celebración en la práctica opcional del Heat el jueves. Saben lo cerca que ha estado la serie, y quizás la mayor prueba sea el puntaje compuesto de los cuatro juegos: Celtics 441, Heat 441.

“Sólo tienes que seguir intentando mejorar a medida que avanza la serie”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Serán dos equipos extremadamente desesperados y urgentes. De eso se trata en los playoffs ‘’.

La cercanía de los juegos funciona para en ambos: sirve para que el Heat sea cauteloso y para que los Celtics sean optimistas.

SEPA MÁS

Desde el 1981.

Ningún equipo de Boston se ha recuperado con éxito de un déficit de 3-1 desde 1981, aunque los Celtics tampoco tienen motivos para sentirse superados en esta serie.

Qué novato.

Herro, novato de 20 años anotó 37 puntos en la victoria del Juego 4, lo que ayudó a llevar a Miami en una noche en la que Jae Crowder y Duncan Robinson se combinaron para irse de 14-1 de campo y de 11-1 en triples.