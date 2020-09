Justin Verlander necesita una cirugía Tommy John

El diestro veterano de los Astros, Justin Verlander, anunció en su cuenta de Instagram el sábado que se someterá a una cirugía Tommy John.

Verlander, ganador de dos Premios Cy Young y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2011, fue diagnosticado en un principio con un tirón en el antebrazo derecho. Tenía en la mira iniciar su temporada en octubre y hace poco había efectuado 75 lanzamientos en un juego simulado.

“Luego de consultar con varios de los mejores doctores, queda claro que necesito una cirugía _Tommy John_”, escribió Verlander. “Esperaba poder regresar a la acción en el 2020, sin embargo, durante mi juego simulado la lesión desafortunadamente empeoró. Obviamente, estoy extremadamente decepcionado, pero no permitiré que esto mis aspiraciones para mi carrera”.

Verlander, de 37 años, ingresó a la lista de lesionados el 27 de julio.

