Lamet y Castillo reciben mención para el Cy Young

David Adler

MLB.com

Las dos luchas por los Pre­mios Cy Young este año son completamente dife­rentes, pero ambas están tomando forma en esta recta final de la campaña 2020.

En la Liga Americana, Shane Bieber ha domina­do desde el día inaugural. En la Nacional, la compe­tencia es amplia. Pero ha surgido un trío de candi­datos: Yu Darvish, Jacob deGrom y Trevor Bauer.

¿Quiénes merecen ser nombrados los mejores lanzadores de sus respec­tivas ligas? Les pedimos a los reporteros de MLB. com que llenaran sus bo­letas para los Premios Cy Young de la L.N. y la L.A., después de nuestra en­cuesta del JMV la semana pasada.

Hubo 38 votantes en to­tal. Los reporteros hicieron un ranking del 1 al 5, con cinco puntos otorgados por cada voto al primer lugar, cuatro por cada uno al se­gundo y así sucesivamente.

A continuación, las se­lecciones de MLB.com pa­ra el Premio Cy Young, tanto en la Liga Americana como la Nacional.

LIGA AMERICANA

1. Shane Bieber, In­dios (38 votos al primer lugar, unánime)

No es una sorpresa que Bieber sea el elegido. La verdad es que tampoco es una sorpresa que la elec­ción haya sido unánime. Así ha sido la calidad del derecho.

El as de los Indios no só­lo es el favorito para el Pre­mio Cy Young de la Ameri­cana, sino que podría ser tomado en cuenta para el premio al Jugador Más Va­lioso del circuito.

Bieber se encuentra en posición de ganar una Tri­ple Corona de pitcheo, en­cabezando las Grandes Li­gas con ocho victorias y 112 ponches, además de estar segundo con efectivi­dad de 1.74. Y se convirtió en el lanzador que más rá­pido ha llegado a 100 pon­ches en una temporada en la era moderna.

2) Lance Lynn,

Rangers

Lynn está segundo en las Mayores en entradas lan­zadas con 71.1. Y han sido buenas.

El derecho de 33 años de edad lleva promedio de ca­rreras limpias de 2.40 y 79 ponches en esos 71.1 in­nings, suficiente para ter­cero en la Americana en efectividad y cuarto en aba­nicados.

3) Lucas Giolito, Me­dias Blancas

Giolito es autor de uno de los momentos inolvida­bles del 2020 en el montícu­lo: Su juego sin hit ni carre­ra de 13 ponches contra los Piratas el 25 de agosto. Pero no es sólo por eso que ocu­pa el tercer puesto en nues­tra encuesta.

Giolito es el as de unos Medias Blancas que ha su­bido al primer lugar de la División Central de la Li­ga Americana. lleva efecti­vidad de 3.53, 86 ponches (tercero en el Joven Circui­to) y 66.1 entradas lanza­das (tercero).

4) Kenta Maeda, Me­llizos

Maeda ha cumplido a carta cabal tras llegar a los Mellizos desde los Dodgers. En este primer año del ja­ponés en Minnesota, el de­recho está cuarto en efecti­vidad en la Americana con 2.52 y encabeza el circuito con WHIP de 0.758. Es el mejor lanzador en un equi­po de Minnesota que está en posición para clasificar y que aún lucha por un se­gundo título divisional en forma consecutiva.

5) Dylan Bundy, An­gelinos

Esta adquisición “ba­jo el radar” ha rendido di­videndos para los Angeli­nos. Aunque algunas de las boletas de nuestros votan­tes fueron sometidas antes de que Bundy permitiera cinco carreras el miércoles contra los Diamondbacks, Bundy había ponchado a 12 en su apertura anterior. De cualquier manera, aún está séptimo en la liga en efectividad (3.12), séptimo en ponches (69) y sexto en ponches por cada nueve en­tradas (10.24).

Otros que recibieron vo­tos: Dallas Keuchel (Me­dias Blancas), Gerrit Cole (Yankees), Liam Hendriks (Atléticos), Hyun Jin Ryu (Azulejos), Andrew Hea­ney (Angelinos), Brad Ke­ller (Reales), Chris Bassitt (Atléticos)

LIGA NACIONAL

1) Yu Darvish, Cacho­rros (17 votos al primer lugar)

Darvish vs. deGrom vs. Bauer representa la gran batalla por el Cy Young de la Liga Nacional, y el as de los Cachorros tuvo una le­ve ventaja en nuestro son­deo. Como Bieber en la Liga Americana, Darvish tiene posibilidades de completar la Triple Corona de pitcheo en el Viejo Circuito si termi­na fuerte. Ahora mismo, el japonés está empatado en el liderado de la liga con siete victorias y se encuen­tra en el segundo lugar, de­trás de Bauer, con promedio de carreras limpias de 1.86. Con 79 ponches, también le pisa los talones a Aaron No­la, Bauer y deGrom por el li­derato de la Liga Nacional.

2) Jacob deGrom, Mets (15 votos al primer lugar) deGrom quizás era el favorito para el Premio Cy Young en la Liga Nacio­nal de cara a su apertura el miércoles, pero el diestro tu­vo que abandonar dicha sa­lida prematuramente por es­pasmos en la corva derecha. Algunos de los votos para es­ta encuesta fueron emitidos antes de que deGrom lanza­ra, pero el as de los Mets si­gue siendo un fuerte candi­dato para ganar el galardón. Ahora mismo, se encuentra en el quinto lugar del Viejo Circuito con efectividad de 2.09 y en el tercer lugar con 80 ponches.

De recuperar la forma en sus últimas dos aperturas en la temporada regular del 2020, deGrom podría hacer historia con un tercer Pre­mio Cy Young consecutivo, hazaña que podría despe­jarle el camino al Salón de la Fama.

SEPA MÁS

3 - Trevor Bauer.

(5 votos al primer lugar) Bauer ha ido ganando te­rreno en la conversación sobre el Premio Cy Young de la Liga Nacional. Enca­beza la liga en efectividad (1.71) y se encuentra en el segundo lugar en pon­ches (83). También ha lanzado dos blanqueadas de siete innings cada una. Bauer ha ponchado a 10 bateadores o más en cada una de sus últimas dos sa­lidas. El derecho se vio do­minante a principios de la campaña y luce fuerte en la recta final.

4 - Max Fried.

(Un voto al primer lugar)

Fried ha estado en la lista de lesionados mientras se recupera de espasmos en la espalda, pero tenía pre­visto ser activado el vier­nes, y el hecho de que aún ocupa el cuarto lugar en este sondeo es indicio de lo bueno que se ha visto en el montículo este año. Fried tiene marca perfec­ta de 6-0 con promedio de carreras limpias de 1.98 en sus nueve aperturas. No ha permitido jonrón alguno.

PERFIL

5 - Dinelson Lamet, Padres

Brillante.

Lamet es el as que ne­cesitaban los Padres pa­ra retar a los Dodgers en el Oeste de la Liga Na­cional este año. El dies­tro dominicano brilló en la recta final del 2019, con cuatro juegos de 10 ponches o más en los úl­timos dos meses, y ha mejorado este año.

Es sexto en el Viejo Cir­cuito con efectividad de 2.12, a la vez que está empatado en el cuarto lugar con Darvish y Max Scherzer con 79 pon­ches.