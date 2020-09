Águilas anuncian “Early camp”, para agarrar la forma

SANTIAGO

Las Águilas Cibaeñas madrugarán la pretemporada del torneo de béisbol otoñoinvernal dominicano con la apertura de un “Early camp”, que persigue poner en forma a los jugadores de la franquicia, que no han visto acción este año debido al Covid-19.

Ángel Ovalles, Gerente de Operaciones de Béisbol de los aguiluchos, indicó que el lunes 28 de septiembre se abrirán las puertas para que los beisbolistas inicien su preparación. “Como todos saben este es un año especial, tenemos un grupo de peloteros que no han podido tener actividad en el verano, por la pandemia, entonces nosotros traeremos algo nuevo, vamos a innovar con un campamento temprano, “un Early camp”.

Dijo que la idea es que los jugadores que no han tenido participación, en equipos de grandes ligas, en ningún escuadrón de taxis, o en ligas independientes, puedan ponerse en forma igual a la de los jugadores que llegarán a finales de octubre, con mayores condiciones y más listos para jugar.

“La primera semana comienzan 24 lanzadores y receptores divididos en tres grupos, tendremos una nueva forma de entrenar. Tres horarios diferentes desde calentamiento, estiramiento, bullpen, jugadas de control del juego. Todo será bien planeado y organizado”, aseguró.

“Luego de la llegada de los pitcher y catcher la semana inicial, en la segunda arribarán los jugadores de posición y se adoptarán, entonces, dos tandas, lanzadores en la mañana y posiciones en la tarde”, añadió Ovalles.

Explicó además que a los lanzadores que les toque tirar juego en vivo, vendrán en la tarde “Trataremos de jugar juegos simulados, que agoten entradas los pitchers y turnos los bateadores”.

“De manera que cuando comience la temporada nuestros peloteros sentirán que ya han jugado esos 20 partidos que no se efectuarán en el torneo, que tendrá un calendario de 30 juegos y no 50, por haber sido acortada la liga”. El proceso de preparación será de seis semanas, lo que definió Ovalles como bien favorable para que todos los jugadores estén listo para la apertura de temporada.

Un grupo de entrenadores acompañaran al manager Félix Fermín en el “Early Camp" ya para el inicio formal, el 23 de octubre de los entrenamientos se unirá el staff completo.

Protocolo de higiene y seguridad

El Gerente de Operaciones de los amarillos declaró además que previamente los atletas antes de estar uniformados, tendrán todos los protocolos realizados.

“Serán los que LIDOM está poniendo sobre la mesa, al igual que Major League Baseball.

Los jugadores tendrán hechas las pruebas de coronavirus, usaremos mascarillas en todo momento dentro del campamento, es una innovación que nos permitirá ponernos a tono con el protocolo e irlo practicando”.

Ovalles indicó que las Águilas están terminando el proceso de organización y solicitud de los permisos, luego de que las autoridades de Salud dieron ya el aval para el campeonato. Al proyecto solo le falta la autorización para el uso del Estadio Cibao, que está siendo gestionado como parte del proceso, luego que se le diera el aval a la LIDOM para el campeonato”.