Mills lanza juego sin hits para Cachorros; Sixto Sánchez obtiene victoria para Marlins

AP

MILWAUKEE

Alec Mills dominó sin sobresaltos al lanzar el segundo juego sin hits esta temporada, silenciando a los Cerveceros de Milwaukee para que los Cachorros ganasen el domingo por 12-0. Fue el 16to juego sin hits en la historia de la franquicia de Chicago.

Mills retiró a Jace Peterson — quien reemplazó al estelar toletero de los Cerveceros Chritsian Yelich cerca del final de la paliza — con un rodado de rutina al torpedero Javier Báez con dos outs en el noveno. Báez completó la jugada, y los Cachorros se fueron a saludar a Mills, quitándole el gorro y desgarrándole el uniforme al derecho.

"Sigo sin asimilarlo”, señaló Mills. “Es medio loco, ni siquiera sé cómo celebrarlo. Todo me salió hoy. Será una memoria imborrable”.

Mills (5-3) empleó 114 lanzamientos y no se vio en apuros toda la tarde. El venezolano Avisail García estuvo cerca de descifrarle dos veces, con una línea al derecho en el primero y cuando estuvo a punto de embasarse a piernas tras un rodado al campocorto en el sexto.

ANGELS 5, ROCKIES 3

El dominicano Albert Pujols, de Los Angeles Angels, bateó el domingo el cuadrangular número 660 de su carrera para empatar en el quinto puesto del liderato histórico de las Grandes Ligas con el legendario Willie Mays.

Pujols, quien no sacaba una bola del parque desde el 4 de agosto, despachó su cuarto cuadrangular de la temporada en la octava entrada del partido del domingo contra los Colorado Rockies en el Coors Field. El batazo de dos carreras se podujo contra el relevista dominicano Carlos Estévez.

Los únicos jugadores que han bateado más jonrones que Mays y Pujols son el dominicano Alex Rodríguez (696), Babe Ruth (714), Hank Aaron (755) y Barry Bonds (762).

El día anterior, Pujols había conectado el doblete número 688 de su carrera, empatando en el quinto lugar del liderato de todos los tiempos con Craig Biggio, quien al igual que Mays es un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Esta misma temporada, Pujols superó a Rodríguez en el segundo lugar de carreras impulsadas. Mientras "A-Rod" produjo 2,086 vueltas, Pujols ya cuenta con 2,096, solamente detrás de Hank Aaron (2,297) desde que la estadística se hizo oficial en 1920.

ROJOS 10, CARDENALES 5

SAN LUIS, Misuri, EE.UU. (AP)- - Andrew Miller llenó la casa con un pelotazo a un bateador, seguido de un pasaporte de cuatro lanzamientos y un wild pitch que le dio a Cincinnati la ventaja en una séptima entrada de tres carreras, y los Rojos mantienen la esperanza de alcanzar la postemporada con un triunfo el domingo de 10-5 ante los Cardenales de San Luis.

San Luis, segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional con foja de 20-20, está cuatro juegos detrás de los líderes Cachorros de Chicago (28-20) a dos semanas del final de la campaña regular. Los Rojos son cuartos con récord de 21-26 y también están detrás de Milwaukee (20-24).

Por los Rojos, los venezolanos Eugenio Suárez de 5-2 con dos remolcadas y una anotada, y Freddy Galvis de 4-0 con una remolcada. El dominicano Aristides Aquino de 1-1 con dos impulsadas y dos anotadas. El cubano José García de 5-2 con una remolcada.

MARLINS 8, FILIS 1

MIAMI (AP) -- Braxton Garrett concedió tres hits a lo largo de cinco entradas en su debut en Grandes Ligas y los Miami Marlins derrotaron el domingo 8-1 a los Philadelphia Phillies para completar la barrida de una doble cartelera y reemplazar a Philadelphia en el segundo lugar en la División Este de la Liga Nacional.

El novato dominicano Sixto Sánchez lanzó pelota de tres imparables en siete innings para ganar 2-1 el duelo de inicio de la jornada, su primer juego completo en cinco aperturas en Ligas Mayores.

Garrett, un zurdo de 23 años, fue mandado llamar como el 29no jugador en el plantel de Miami. Garrett (1-0) permitió una carrera, ponchó a seis y concedió un par de pasaportes y un cuadrangular en el segundo inning a Alex Bohm, quien pegó de 20-10 en la serie.

Los Marlins (23-21) han ganado cuatro de los primeros seis choques contra los Phillies (23-22) en la primera serie de siete partidos en una temporada regular en Grandes Ligas desde 1967. Miami enfrenta de nuevo a Philadelphia el lunes.

Zach Eflin (2-2) permitió cuatro carreras, ocho hits y dos bases por bolas en poco más de cuatro episodios por los Phillies, que sufrieron su quinta derrota de los últimos siete juegos.

En el primer juego del día, el dominicano Sánchez enfrentó a la organización que lo canjeó junto con el receptor colombiano Jorge Alfaro antes de la campaña de 2019 por el cátcher J.T. Realmuto, quien no pudo jugar por quedar lastimado el día previo.

Sánchez (3-1) recetó cuatro ponches, concedió tres boletos y propinó un pelotazo. El derecho de 22 años se convirtió en el segundo pitcher de los Marlins que cubre la distancia en su quinto juego.

En el primer partido, por los Marlins, el dominicano Starling Marte de 3-1, una impulsada; el boricua Isan Díaz de 3-0. El colombiano Alfaro de 1-0 con una anotada.

Por los Phillies, el dominicano Jean Segura de 3-1. El venezolano Ronald Torreyes de 2-0.

En el segundo encuentro de la doble cartelera, por los Marlins, el dominicano Marte de 4-3 con dos anotadas. Los venezolanos Jesús Aguilar y Miguel Rojas, ambos con idéntica actuación de 3-2 con una anotada y dos remolcadas.

Por los Phillies, el dominicano Segura de 3-0 y el venezolano Torreyes de 2-0.

RANGERS 6, ATHLETICS

ARLINGTON, Texas (AP) -- El as de Texas Rangers, Lance Lynn, ponchó a 10 en siete innings, su mayor cantidad esta temporada, el venezolano Rougned Odor bateó un cuadrangular de tres carreras para romper el empate y los coleros Rangers vencieron 6-3 a los Oakland Athletics, líderes de la División del Oeste de la Liga Americana, el domingo.

Lynn (6-2) retiró a 17 bateadores consecutivos después de que los primeros dos llegaron a base. Dio una base por bola a Marcus Semien con dos outs en la sexta y después ponchó a Stephen Piscotty.

Permitió sencillos con un out seguidos en la séptima ante Robbie Grossman y Mark Canha, los primeros imparables de Oakland desde el doblete de Semien en la primera entrada y posteriormente ponchó a Ramón Laureano y recibió ayuda cuando el tercera base Isiah Kiner-Falefa se zambulló para atrapar una bola en una línea tendida de Jonah Heim.

PADRES 3, GIGANTES 1

SAN DIEGO (AP) -- Jurickson Profar pegó el sencillo de la ventaja en el quinto inning y los San Diego Padres ganaron su séptimo partido consecutivo, un triunfo de 3-1 frente a los San Francisco Giants el domingo con el que barrieron una doble cartelera impuesta debido a un falso positivo en una prueba de COVID-19.

En el primer duelo, Mike Clevinger permitió dos hits en la segunda blanqueada de su carrera en victoria de los Padres por 6-0. Greg García y Will Myers pegaron sencillos de dos carreras frente al dominicano Johnny Cueto (2-1) por San Diego.

Clevinger (3-2) ponchó a siete y otorgó una base por bolas en siete entradas en el segundo juego completo de su carrera. Fue su tercer compromiso como abridor desde que llegó proveniente de Cleveland en un destacado canje el 31 de agosto.