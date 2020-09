Defensa completa el “Big Three” de Lakers

Aitor Darias

¿Tienen los Lakers un Big 3 formado por LeBron, Davis y la defensa? Algo así afirmó Frank Vogel en rueda de prensa. El técni­co angelino quiso desta­car el gran valor del traba­jo defensivo de los suyos en su victoria por 100-110 ante los Rockets, recalcan­do que este tiene un valor equiparable al que tendría agregar un All-Star a la plantilla.

“Es un arma muy pode­rosa en unos playoffs, tan­to como una superestrella” afirmó. “Si tienes una de­fensa de élite, puede ser tu tercera estrella, por así de­cirlo”.

Lo cierto es que Vogel no habla por hablar. Espe­cialmente en la primera mitad, los Lakers aniquila­ron la ofensiva de los Roc­kets, que ofrecieron una imagen muy gris y no se parecieron a sí mismos ca­si en ningún momento. De hecho, solo una pequeña desconexión cuando gana­ban por 78-101 permitió a los texanos llegar a 100 tantos en el marcador, cifra que difícilmente habrían al­canzado si los angelinos no hubiesen regalado algunos puntos a base de acumular pérdidas en el último cuar­to.

Es más, la labor de los californianos gana valor al ver los datos de acierto de Houston, que logró ano­tar 14 triples con un 42% de efectividad. Hay que re­montarse a enero de 2018 para ver a los D’Antoni ano­tar tan pocos puntos tiran­do con más de un 40% de acierto desde el triple.

“Estamos muy satisfe­chos con el trabajo realiza­do” continuó Vogel. “Obvia­mente siempre hay cosas que mejorar, por ejemplo las faltas (los Rockets lanza­ron 39 tiros libres), ya que nuestro objetivo es evitar que Harden acuda tanto a la línea. Tenemos que tratar de hacerlo mejor en ese sen­tido, pero en general esta­mos buscando que se sienta incómodo y limitarlo todo lo posible”.

Si el plan era limitar a Harden, los Lakers pueden darse por satisfechos. Pese a que acabó con 21 puntos, 16 de ellos llegaron desde la línea de personal, ya que el escolta no pudo pasar de un 2/11 en tiros de campo. La defensa angelina trató de complicarle la vida ence­rrándole en dos contra uno y obligándole a soltar el ba­lón, labor que ejecutaron a la perfección.

“Harden es probable­mente el mejor anotador que haya visto esta liga, y estamos tratando de redu­cir al mínimo su aportación, ya que es un jugador capaz de anotar desde cualquier lugar” aseguró LeBron Ja­mes. “Sin ir más lejos, ha conseguido forzar 20 ti­ros libres pese a que una de nuestras premisas es no concederle tiros libres. No podemos regalarle absolu­tamente nada”.

SEPA MÁS

Los mejores.

Davis totalizó 29 pun­tos y 12 rebotes, LeBron James terminó acon 16 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. Alex Caruso aportó 16 tantos y Rajon Rondo 11 puntos, 10 re­botes y ocho asistencias.

Por los vencidos.

Russell Westbrook sumó 25 puntos y James Har­den aportó 21 para los Rockets, que también contaron con 19 de Eric Gordon y 14 de Austin Rivers.