José Guillén: “Hay una mafia en el béisbol dominicano”

Héctor J. Cruz

Santo Domingo, RD

José Guillén tiene una gran variedad de productos en su menú. Oferta desde denunciar una gran mafia en la pelota dominicana, con su origen en los “buscones” y los scouts, a quienes acusa de ser más ricos que los propios peloteros.

También, dice que la oficina del comisionado de Grandes Ligas conoce todo lo que sucede aquí y se hace de la vista gorda.

Guillén, quien jugó 14 años en liga mayor, consumió esteroides con intención de prolongar su carrera a partir del 2007, y dice que eran decenas los jugadores que lo hacían en MLB. Su promedio de bateo fue .270 con 885 empujadas y 214 cuadrangulares, incluyendo 31 en 2003 con Oakland y Cincinnati.

Cita, entre otros puntos, que era apostador de dinero en peleas de gallos en el país y que llegó a ganar 5 millones de pesos en una pelea. Y que mucha gente lo ha engañado en el país, “gente a la que le presté dinero o le compré apartamentos y ni siquiera los títulos tengo todavía”. Citó al ex pitcher José Rijo entre quienes supuestamente le han fallado en devolver dinero prestado.

“La mafia aquí es grande, los buscones cobran el 30 y el 40% de los bonos con que firman a sus muchachos y eso es abusivo. Son muchos los que han hecho fortunas grandes bajo esa práctica, el comisionado lo sabe y nada hace” dijo Guillén, quien reside en Estados Unidos y tiene 6 años que no viene a Santo Domingo.

“Debemos controlar la corrupción y a los corruptos del beisbol que engañan a esos niños. A esa gente mala tenemos que ayudarlas pues Dios les da oportunidades a los malos”, dijo Guillén.

“Conozco scouts que tienen mansiones, muchas casas , carros lujosos, y nadie investiga de donde han sacado tanto dinero. Esos scouts dominicanos ganan más dinero que los que trabajan aquí en Estados Unidos”, dijo Guillén, entrevistado este domingo en el programa La Semana Deportiva, de CDN Deportes.

“Yo creo que es necesario que esta situación sea corregida porque esa mafia no se puede aguantar más”, expresó Guillén, quien no quiso citar la ciudad donde vive en Estados Unidos” por cuestiones de mi seguridad personal y de mi familia”.

Consideró un escándalo los bienes que poseen buscones y scouts, yipetas de 200 mil dólares y mucho más. “Hay que acabar con esa charlatanería”.

Dijo, además, que no debe dar amplios detalles sobre esta mafia “porque tengo un hijo que juega beisbol y se prepara ser profesional y no quiero perjudicarlo en el futuro”.

Otros temas

Guillén, ahora con 44 años de edad, jugó en Grandes Ligas para 10 equipos en el período 1997-2010. Sus clubes fueron Piratas de Pitsburgh , Tampa Bay y Kansas City, 3 años en cada uno, 2 con los Nacionales de Washington y Rojos de Cincinnati, y uno en ARizona, Gigantes de San Francisco , Oakland , Angelinos y Seattle.

En su último año , 2010 con los Gigantes de San Francisco, vio cortada su temporada por una suspensión por dopaje. “Alguien de los Gigantes me dijo me iban a suspender por dopaje pues había dado positivo. El FBI me investigó y tenia todas las pruebas. Cuando me enteré no hice mucho, decidí retirarme del beisbol y así me fui.

Pienso que podía jugar 5 años más, pero preferí irme”. En ese instante Guillén tenía 34 años de edad.

También sufrió tres operaciones, incluyendo una Tommy John y otra en el hombro derecho.

-Fue firmado en 1993 por los Piratas de Pittsburg y su scout en el país, Neftalí Cruz.

“Le agradezco mucho a ese señor Neftali, siempre me ha dado los mejores consejos. Igual que a Frank Robinson, quien fue mi manager en los Nacionales. Me aconsejó siempre decir la verdad”.

-Sobre su enfermedad, dice que tuvo pancreatitis, primero estuvo interno en Santo Domingo 3 meses y luego en Nueva York. “La pasé muy mal, estuve en peligro y ahí fue que yo pude conocer quienes eran mis amigos. Fue decepcionante”.

-Preguntado sobre quienes han sido sus mejores amigos en el beisbol, citó a Jason Kendall, antiguo receptor de los Piratas y de Kansas City. “Me da vergu¨enza decirlo, pero no puedo citar a ningún pelotero dominicano entre mis amigos”.

En la pelota dominicana jugó para Escogido, Azucareros y Licey los dos últimos años.

“En Licey fue donde me dieron mejor trato. Allí a veces llegaba tarde para tomar el bus al interior y me enviaban en un helicóptero.

-También en Navidad me regalaban juguetes y comida para los pobres. Les estoy muy agradecido”.

En sus inicios en el Escogido pasó mucho trabajo.”Llegué a dormir en el club house”.

Al final, Guillén fue preguntado su opinión sobre varios ex peloteros:

Samuel Sosa. “tremenda persona, gran ser humano, se merece estar en el Salón de la Fama”.

Miguel Tejada. “buena persona, ha sido víctima de amigos que lo llevaron a malas cosas y malos negocios”.

Alex Rodríguez: “No tengo nada bueno que decir de esa persona”..

Barry Bonds. “Tremenda persona”.

SEPA MÁS

Misceláneos

Memorable fecha.

“Cheo” Guillén fue firmado por los Piratas de Pittsburgh como amateur el 19 de agosto de 1993 por el experimentado escucha Pablo Neftalí Cruz, quien fue una especie de tutor. Hizo su debut en Grandes Ligas el primero de abril de l año1997.

Pacto millonario.

El cuatro de diciembre de l año 2007, el entonces jardinero derecho nativo de San Cristóbal firmó un contrato de tres años con la organización de los Reales de Kansas City, por la suma de 36 millones de dólares, a razón de 12 por temporada.