Gasly sorprende en Monza al capitalizar sanción a Hamilton

AP

MONZA, Italia

El piloto de AlphaTauri Pierre Gasly consiguió el domingo una inesperada victoria en el Gran Premio de Italia tras una emocionante carrera en la que el campeón mundial Lewis Hamilton recibió una sanción de 10 segundos y ambos Ferrari abandonaron en su feudo. Gasly subió a lo más alto de un podio por primera vez en la Fórmula Uno. El francés de 24 años superó por apenas cuatro centésimas al español Carlos Sainz (McLaren). El canadiense Lance Stroll (Racing Point) completó un podio surreal. Ninguno de los tres pilotos contaba con triunfos, cada uno con un podio en sus pergaminos. Hamilton parecía enfilado a una cómoda victoria tras largar en la pole, pero fue penalizado por ingresar a la pitlane sin percatarse que estaba cerrado en ese momento. El piloto británico de Mercedes quedó séptimo, a 17.245 segundos detrás Gasly. En lo que fue un fin de semana nefasto para Ferrari, un fallo de frenos en la séptima vuelta provocó el abandono de Sebastian Vettel. Fue la primera en 14 carreras que el cuatro veces campeón del mundo no pudo completar la distancia en Monza. Su compañero Charles Leclerc llegó a situarse cuarto, pero perdió una pieza trasera de su monoplaza al acelerar por Parabólica de la 25ta vuelta y se estrellón contra las barreras, provocando que se sacara la bandera roja en la carrera. La penalización a Hamilton ya había sido anunciada. Hamilton apuró a la zona de pits apenas se produjo el ingreso del coche de seguridad tras la avería que frenó al monoplaza del danés Kevin Magnussen, pero no sabía que el ingreso no estaba autorizado mientras se trataba de retirar al Haas de Magnussen.