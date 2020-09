Messi confirma que se queda en el Barcelona

AFP

Barcelona, España

El delantero del Barcelona Lionel Messi anunció este viernes, en una entrevista a goal.com, que seguirá jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", señaló Messi en una larga entrevista publicada por Goal.com este viernes.

Esto culmina una serie de rumores de la ida de Messi, de 33 años de edad, hacia otros clubes, principalmente al Manchester City, tras el astro futbolista haber comunicado al club el pasado 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.