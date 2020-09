Ponderan que se juegue el torneo sin fanáticos

Santo Domingo, RD

Para el Comisionado Nacional de Beisbol profesional, Ricky Noboa, la posibilidad de que el próximo torneo de beisbol invernal se celebre sin fanáticos deberá ser una decisión aprobada por las autoridades de salud del país.

Directivos de equipos también manifestaron su optimismo de que el evento se pueda celebrar, y consideran que la liga está en capacidad de asumir y cumplir los protocolos de rigor.

“Yo pienso que es un deseo de todos los que seguimos el beisbol y estamos adentro de que el pasatiempo de los dominicanos 2020-21 sea una realidad. Pero creo que la decisión de ir a este evento debe ser pautada por las autoridades sanitarias, con los especialistas infectólogos, que puedan dar las pautas necesarias y prudentes para que se pueda jugar beisbol”, dijo Noboa.

Y añadió. “esta es una crisis sanitaria de gran magnitud donde está en juego la salud de los dominicanos. La parte preventiva debe ser consultada directamente con las autoridades que tienen la responsabilidad de controlar esta pandemia que está realmente en un pico importante en el país. Los protocolos son importantes, y para aplicarlos depende de la conciencia de los jugadores, la empleomanía y todos los que tienen que ver con la implementación de las políticas correctas”.

Quilvio Hernández, presidente de las Aguilas Cibaeñas, entiende que la Lidom es bastante sólida y fuerte para darle el frente a los problemas que tienen ahora y montar el torneo.”La Lidom se ha ganado esa solidez y tenemos una estructura para montar un campeonato con las limitaciones que el Covid19 nos ha traído”, dijo.

Alfredo Acebal Rizek, vicepresidente ejecutivo de los Gigantes del Cibao, dijo que “aunque no es seguro 100% que el torneo sea sin fanáticos, nosotros apoyamos todas las decisiones de la liga y lo que sea más favorable para la salud del dominicano”.

En iguales términos se pronunció Pavel Aguiló, vicepresidente de las Estrellas Orientales.”Nuestro equipo entiende que primero debemos proteger a los fanáticos, y por tal razón si las condiciones no están dadas para que no exista un riesgo de contagio , entonces la mejor decisión es jugar de esa forma”.

Felix Peguero, gerente de operaciones de beisbol de las Estrellas, dijo que “aunque no es lo ideal, es un gran esfuerzo para mantener la Lidom activa y llevar a los fanáticos beisbol, aunque no sea presencial. No somos ajenos a la presente situación sanitaria que vive el mundo y la República Dominicana”.

Peguero añadió que “muchos factores económicos se impactan con la decisión de jugar sin fanáticos, pero entendemos es lo más prudente. La Lidom ha hecho un gran trabajo preparando el protocolo sanitario, con asesores de alto nivel y dándole la importancia que se merece. Pienso que, como siempre, habrá el mejor beisbol del Caribe”.

La Lidom ha dicho públicamente que está preparada para presentar el próximo campeonato sin fanáticos, tal como viene sucediendo en grandes Ligas ahora mismo.

SEPA MÁS

Lidom lista

La Lidom ha dicho públicamente que está preparada para presentar el próximo campeonato sin fanáticos, tal como viene sucediendo en grandes Ligas ahora mismo.