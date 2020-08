El Tour de Francia más extraño arrancó este sábado

NICE, Francia

AP

Retrasado pero vivo de nuevo y en las carreteras francesas, el Tour de Francia más extraño se inició el sábado en una burbuja de protocolos anti-COVID para tratar de mantener a los 176 ciclistas libres de virus durante tres semanas de carrera. el empeoramiento de la epidemia del país.

Solo después de que los ciclistas se quitaron las máscaras y pedalearon desde el principio en la ciudad mediterránea de Niza, con una serenata de una banda uniformada que tocaba "La Marseillaise", el Tour comenzó a lucir como antes, antes del COVID, generando emociones de inmediato. y los derrames como tormentas hicieron que las carreteras fueran tan resbaladizas como el hielo.

Pero como los aficionados se mantuvieron a distancia y el gobierno les dijo que era mejor quedarse en casa y ver las carreras por televisión, el Tour perdió gran parte de su atmósfera festiva. Hubo muy poca comunión cercana entre los atletas y su público que los adoraba, lo que hizo que el venerable roadshow de 117 años fuera único entre los eventos deportivos en tiempos más despreocupados.

El piloto noruego Alexander Kristoff superó a la multitud en la recta final en Niza que normalmente habría estado abarrotada de espectadores y ganó la primera etapa con un aterrador sprint final. Lo celebró dándole un puñetazo sensible al COVID a un compañero de equipo.

Ganar la Etapa 1 le valió a Kristoff el primer maillot amarillo del Tour 2020, que usará como líder de la carrera en la Etapa 2 del domingo que recorre las montañas detrás de Niza. Por lo general, un oficial de carrera o un VIP lo habría ayudado a ponerse la icónica camiseta, una de las más codiciadas y reconocibles en los deportes. Pero no este año, con el distanciamiento social como prioridad.

Kristoff estaba solo en el podio de los ganadores, flanqueado por un anfitrión y una anfitriona a una distancia segura. Luego desapareció detrás del escenario para meterse él mismo en la camiseta, antes de volver a posar para las fotos. Aún así, la emoción de usar la camiseta por primera vez en sus ocho Tours superó con creces la rareza.

"Una sensación increíble", dijo a los periodistas al final. "Significa mucho para mi carrera y una victoria de etapa demuestra que todavía puedo estar allí, incluso a los 33 años y con cuatro hijos".

Con las infecciones aumentando constantemente en Francia, el Tour no tiene garantías de llegar a la meta en París el 20 de septiembre. Los corredores se someterán a controles de salud diarios y pruebas de coronavirus durante la carrera, y pueden ser desechados si no los superan. Los equipos completos podrían ser enviados a casa si dos o más ciclistas o el personal dan positivo por COVID-19 dentro de una semana. A los fanáticos se les ha dicho que no se acerquen a los ciclistas para obtener selfies o autógrafos y que siempre usen máscaras.

Jean-Michel Blanquer, el ministro francés a cargo de los deportes, se mostró optimista al comienzo del sábado, diciendo que el Tour solo tiene una posibilidad "muy pequeña" de ser cancelado antes de París, pero también advirtió que "todo es posible".

“Ese tipo de cosas podrían suceder pero, por supuesto, espero que no suceda y creo que no pasará porque los organizadores del Tour han hecho un trabajo extraordinario”, dijo.

Las medidas de control de multitudes y distanciamiento social absorbieron gran parte de la alegría bulliciosa habitual del primer día del Tour. Un silencio espeluznante, y una pequeña multitud mantenida bien lejos en una plaza vacía, saludó a los ciclistas mientras desfilaban en el escenario al comienzo. Incluso una estatua de piedra que dominaba la extraña escena llevaba una máscara que decía "protegernos".

Aún así, los fanáticos de la carretera estaban agradecidos por el espectáculo, después de horribles meses de muertes cada vez mayores en Francia, ahora en 30.600, y vidas trastornadas por el virus. Los campeonatos europeos de fútbol y los Juegos Olímpicos se pospusieron hasta 2021 y se cancelaron muchos otros eventos. Pero el Tour, retrasado desde julio, sobrevivió y se está convirtiendo en un indicador de la viabilidad de continuar realizando megaeventos deportivos durante la pandemia.

La visión del pelotón pasando a toda velocidad por la esquina que eligió junto al puerto de Niza hizo que el profesor de tenis de 32 años, Benjamin Sand, se mostrara feliz por la velocidad de los ciclistas en la curva.

"Tenemos tanta suerte", dijo. "Es un soplo de aire fresco".

Los fanáticos también fueron recompensados ??con gran dramatismo en la primera etapa de 156 kilómetros (97 millas) que hizo tres vueltas alrededor de Niza y el campo montañoso al norte de la ciudad. Las tormentas de lluvia volvieron el asfalto tan resbaladizo que los ciclistas finalmente hicieron un pacto entre ellos en la carretera para reducir el ritmo después de múltiples choques.

Entre los más dramáticos estuvo el ciclista colombiano Miguel Ángel López derrapando de cabeza contra una señal de tráfico . Trabajó hasta el final. Otro choque eliminó a un montón de pasajeros en el tablero hacia la línea en el espléndido paseo marítimo de Niza. El campeón defensor, Egan Bernal, sufrió el golpe de tener a dos de sus pilotos de apoyo en el equipo Ineos envueltos en dolorosos pileups.

“La gente chocaba casi en cada esquina”, dijo Kristoff. "Fue realmente resbaladizo".