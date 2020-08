Hamilton dedica la pole position de F1 a Chadwick Boseman

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica

AP

Después de lograr la pole position número 93 que amplía el récord de su distinguida carrera, el campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton se paró orgulloso sobre su Mercedes completamente negro y cruzó los brazos en memoria de un héroe suyo. propio.

El piloto británico dedicó su último viaje excepcional en el Gran Premio de Bélgica al actor estadounidense Chadwick Boseman , que murió de cáncer el viernes a la edad de 43 años.

"Un superhéroe murió anoche, así que eso me pesó mucho hoy", dijo Hamilton. "Estaba tan motivado a ofrecer una buena actuación hoy para poder dedicarlo a Chad".

Boseman interpretó a los íconos afroamericanos Jackie Robinson y James Brown antes de inspirar al público como la majestuosa "Black Panther" en la exitosa franquicia de películas de Marvel. La película inspiró el saludo "Wakanda para siempre" con los brazos cruzados que se convirtió en un hito de la cultura pop.

“Este fue un polo importante. Hoy me desperté con la noticia más triste del fallecimiento de Chadwick ”, dijo Hamilton. “Esa noticia me dio a conocer, así que no fue fácil volver a concentrarme. Por lo que ha hecho por nuestra gente y nuestros superhéroes: mostrar a los niños lo que es posible en la vida. Wakanda para siempre ".

El saludo fue tan resonante que la congresista de California Maxine Waters se puso de pie y lo hizo en el funeral de la leyenda del canto y activista de los derechos civiles Aretha Franklin hace dos años.

Hamilton, el único piloto negro en la F1, explicó el impacto que tanto Chadwick como su personaje cinematográfico tuvieron en él.

“Tuve mucha, mucha suerte de conocerlo una vez y decirle lo maravilloso que era. Porque recuerdo que cuando era niño, Superman era el héroe, no se parecía a mí y todavía pensaba que Superman era el mejor ”, dijo Hamilton. “Entonces, cuando Chad se convirtió en rey, cuando se convirtió en superhéroe, fue un día tan especial para tanta gente. Porque sé que los niños pequeños ahora podrían admirarlo y ver que es posible ".

La muerte de Boseman provocó un torrente de dolor y Hamilton recordó con cariño el momento en que se conocieron.

“En Nueva York durante la Semana de la Moda… estuvimos en la misma cena. De hecho, nos divertimos juntos porque estábamos en la misma mesa. Fue un escenario increíble ”, dijo Hamilton. “Recuerdo cuando salió 'Black Panther' y soy un gran fan de Marvel. Así que sabiendo cómo ha sido Hollywood durante mucho, mucho tiempo y ver aparecer al primer superhéroe negro, todo el mundo estaba muy orgulloso ".

Hamilton dominó la clasificación una vez más, estableciendo un récord de pista en el circuito de 7 kilómetros (4.3 millas) ubicado en el bosque de las Ardenas, terminando .511 segundos por delante de su compañero de equipo en Mercedes Valtteri Bottas y .526 por delante de Max Verstappen de Red Bull.

Hamilton, que persigue un séptimo título de F1 para igualar el récord de Michael Schuamcher, lidera la clasificación con 37 puntos sobre Verstappen y 43 sobre Bottas.

"Esa es una de las sesiones de clasificación más limpias que he tenido", dijo Hamilton con orgullo. "Es una sensación fenomenal conducir por esta pista, lo rápido que se ha vuelto esta pista".

Pero Bottas no ha perdido la esperanza de cerrar la brecha con una victoria el domingo, considerando que Spa es el más largo de la F1 y tiene una gran recta hasta la primera curva.

"No me molesta demasiado porque sé que el segundo lugar es un buen lugar para comenzar", dijo Bottas. “Necesito atacar si quiero mantener mis esperanzas de título allí, así que definitivamente voy a intentarlo. Sé que habrá oportunidades ".

Fue una gran actuación del piloto de Renault Daniel Ricciardo, que comienza desde el cuarto lugar.

Pero las cosas van de terribles a abismales para Ferrari, con Charles Leclerc en 13º y Sebastian Vettel en 14º.

La falta de forma de Ferrari fue tal que Leclerc, que ganó el año pasado desde la pole position, estaba feliz de clasificarse en el puesto 13.

"Honestamente, si. Es triste decirlo, pero entrar en la Q2 fue una agradable sorpresa. Empiezo desde el 13 y creo que será difícil si no llueve ”, dijo.

Vettel registró el récord de pista anterior en su camino hacia la victoria aquí en 2018, pero esta temporada el veterano piloto alemán ni siquiera ha terminado entre los cinco primeros en seis carreras.

Anteriormente, Hamilton lideró la tercera y última práctica, con Vettel en último lugar, una experiencia de humildad para el cuatro veces campeón de F1, y Leclerc con un poco mejor en el puesto 17.

Mientras Leclerc tiene dos podios esta temporada, Vettel está soportando su peor comienzo desde 2008. Ha terminado dos veces décimo y una vez 12º.

Vettel ganó por última vez en el GP de Singapur en septiembre, su única victoria en 2019, y el último podio del piloto alemán fue en México en octubre.

Desde entonces se ha retirado en tres de las nueve carreras.