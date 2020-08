El Barcelona no da por perdido a Messi

AP

MADRID

El Barcelona no se resigna a quedarse sin Lionel Messi. Un día después que el astro argentino comunicó al club su deseo de marcharse, el Barcelona insistió que su nuevo proyecto gira en torno al delantero. “Nuestra idea es construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo”, dijo el director deportivo Ramón Planes. “No contemplamos la salida de Messi a nivel contractual porque queremos que se quede”. Planes habló el miércoles durante la presentación oficial del delantero portugués Francisco Trincão, un acto que se había programado previo al impactante anuncio de Messi. mos haciendo un trabajo interno para convencer a Leo”, dijo Planes. “Messi y el Barça es un matrimonio que se ha dado mucho y queremos que siga adelante. No podemos hacer de esto una disputa entre el Barcelona y Leo”. “Trabajamos internamente y no vamos a retransmitir los pasos que damos”, añadió. “Nuestra idea es hacer un equipo ganador combinando la juventud de los nuevos jugadores con la experiencia de otros”. El Barcelona quiere evitar un abrupto final de la trayectoria de Messi con el club. Su último partido con la camiseta del Barcelona fue la humillante derrota 8-2 ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lejos uno de los resultados más ignominioso en la carrera del crack y en la historia del club. Pero Messi parece haber tomado una decisión irreversible, y la cuestión pasa por determinar si el divorcio acaba agriamente. También si el Barcelona podrá recuperar dinero con la partida de su jugador más simbólico. Docenas de hinchas se apersonaron a la entrada del estadio Camp Nou la noche del martes para exigir la renuncia del presidente Josep Bartomeu. Se anticipaban más protestas de los socios durante el miércoles. “Es una situación incómoda para todos”, dijo el hincha azulgrana Oriol Aznar. “Esta directiva debió haber renunciado hace mucho tiempo. Malos resultados, mala gestión. No tienen nada positivo. Están acabando con el club. Es normal que Messi se quiera ir. Quieren acabar el año con un balance financiero decente, haciendo caja con la salida de Messi. Pero esa no es la forma correcta de hacer las cosas”. El primer contrato de Messi con el club fue firmado en una servilleta tras un almuerzo entre sus representantes y directivos del club hace 20 años. Pero fue mediante un burofax — una comunicación certificada de uso habitual en España y que es similar a un fax — cómo Messi decidió informarle al equipo que ya no quiere seguir en sus filas.