Perseverar paga

Felix Olivo

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. La sorpresiva victoria de Sophia Popov en el AIG Women’s Open parece sacada de un cuento surreal. Hace sólo un mes Sophia fungió como caddie de su amiga Anne Van Dam y ahora es la campeona en un major. La Popov hizo 68 en la ultima ronda para ganar por dos, nada mas y nada menos que en Royal Troon. ¿Su puesto en el ranking mundial? No. 304, uniéndose a Ben Curtis, Campeón 2003 de The Open Championship, como los únicos jugadores en ganar un major ranqueados sobre los 300’s. Esto le pasa a una jugadora que no tenía estatus en el LPGA Tour (y ahora lo tiene), que en toda su carrera había ganado US$108,000 (y ahora tiene US$783,051), que batalló contra la enfermedad de Lyme, que consideró varias veces renunciar y perseveró para superar lo que ella denomina “su mayor barrera”. Sophia es un modelo de rol. Una inspiración para nunca bajar la guardia, nunca detenerse, y nunca pensar en la derrota sino en las victorias que llegarán. ¡Salve, Sophia! Sigan poniendo la bola en el fairway.

FdG Golf Tour: la lluvia no para mi fiesta.

(*) El tour arrancó con la Edición La Cana. A pesar de las amenazas de lluvia los jugadores disfrutaron de un buen día de golf.

Cuando la “Fiebre” pega, solo la quita la vacuna, y en este caso fue un lluvioso pero bonito día de golf que dio inicio a la temporada 2020 del FdG Golf Tour, edición que se jugó en La Cana Golf Course en la combinación Hacienda-Arrecife. Este fue el primero de cinco eventos que tendrá esta temporada que culmina en diciembre a la cual le restan las ediciones de Ocean’s Four (Septiembre 19), The Links (Octubre 17), Guavaberry GC (Noviembre 15), y la Gran Final el 12 de diciembre (sede pendiente).

Como todos sabemos, el golf competitivo es muy valorado ente los golfistas nacionales, y a eso se debió el éxito del Golf Channel AM Tour RD. Al desaparecer la franquicia, quise darle continuidad y organizar un tour puramente dominicano avalado por nuestra empresa que cuenta con mas de 20 años en la organización de grandes torneos en el país. A propósito de la pandemia, estos eventos garantizan las más estrictas medidas de seguridad, distanciamiento físico y prevención de la salud. Agradezco de manera sincera a jugadores y patrocinadores que confiaron en esta apuesta que reinicia el golf de competencia en el país, y espero seguir llevando a la afición eventos de calidad que sean valorados y apreciados.

En el evento accionaron 6 flights o categorías (5 de caballeros y uno de damas), compitiendo en formato Stroke Play Individual, con un gran pool dividido entre los flights, así como trofeos para los lugares cimeros en función de la cantidad de participantes por flight.

Ganadores FdG Golf Tour, Edición La Cana:

Don Marcos Flight: Andrés Marranzini, Mario Saviñón y Enrique Rodríguez.

Villalona Flight: Yoshiro Igushi.

Toñito Flight: Alejandro Valdez, Alvaro Olivo y Carlos Alfaro.

Lizarazo Flight: José Miguel Olivero, Patrick Danesin y Emirrig Marín.

Ubaldo Flight: Paul Marinko y Rafael Luciano.

Brenda Flight: Cecilia Rosado, Mariel Villalona y Binky Hurtado.

Los jugadores tuvieron palabras de elogio para el evento, destacando las medidas de salud y los protocolos de distanciamientos implementados entre los que figuran, las salidas por tee time, carrito individual para cada jugador, la manipulación de los kits y los alimentos y bebidas, la entrega de la tarjeta de score vía WhatsApp, y la premiación virtual, la cual realizamos el lunes pasado con una alta concurrencia de los participantes. El evento contó con el patrocinio de la sucursal Azua de BM Cargo, AmeriRent, Hospifar, La Aurora Cigars, Cerveza Canita, y el soporte de Puntacana Resort and Club. Nos vemos el 19 de septiembre en el Ocean’s Four Golf Course de Playa Nueva Romana.

Up and Down.

* Se acerca el Corales Puntacana Resort and Club Championship. Tenemos una gran cita con el golf profesional del 24 al 27 de septiembre. Anótenlo! * Mickelson al Champions Tour. Es una veleta el zurdo pues había dicho que no lo jugaría, pero se decidió y debutó esta semana en el Charles Schwab Series arrancando con un 61. Creo que para la gira de veteranos es una tremenda adición. * Winners. En el primer evento de los playoff de la FedEx Cup Dustin Johnson ganó por 11 The Northern Trust (-30) y se proclama No. 1 del mundo. Sophia Popov gano el AIG Women’s Open (-7), Romain Langasque ganó el ISPS Handa Wales Open (-8, Tour Europeo), y en el Korn Ferry Tour, Curtis Luck triunfó en el Nationwide Children's Hospital Championship (-11). * Otro 59. Se ha popular la emblemática cifra, y en la segunda ronda del Northern Trust Scottie Scheffler se casó con la gloria con una tarjeta de 12 birdies y 0 bogeys. DJ también estuvo a punto de igualarlo, quedándose corto por uno (7 birdies, dos eagles, 0 bogeys). ¡Sopla! * Agenda del finde. El PGA Tour juega el segundo evento de los Playoff, el BMW Championship, el Tour Europeo juega el ISPS Handa UK Championship, el Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance, y la LPGA tiene el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G. * Redes. Somos @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter y busca también nuestro canal Fiebre de Golf en YouTube.

Contacto: TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + tres repeticiones en la semana en televisión abierta y en la mayoría de los sistemas de cable. Web: www.fiebredegolf.com. Redes sociales: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter. Correo: golfypunto@gmail.com.