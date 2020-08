Ronaldinho queda en libertad tras 5 meses preso en Paraguay

AP

El retirado astro brasileño Ronaldinho fue puesto en libertad el lunes tras pasar cinco meses detenido en Paraguay por haber ingresado al país con un pasaporte falso. Luego de firmar el acta de liberación, el exfutbolista y su hermano Roberto de Assis Moreira regresaron al hotel para preparar su retorno a Río de Janeiro, el cual está previsto para el martes en un vuelo privado. Un funcionario del aeropuerto internacional, ubicado en las afueras de la capital Asunción, comentó a The Associated Press que los hermanos “alquilaron el avión de un empresario paraguayo para volar a las 11 hora local (1500 GMT). Los trámites de migraciones se harán en el hangar”. El funcionario pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para brindar estos datos. Luego de un proceso abreviado, la justicia de Paraguay otorgó la libertad a Ronaldinho y a su hermano. Ambos fueron detenidos en marzo pasado por posesión y uso de pasaportes paraguayos falsos con los que ingresaron al país para cumplir una serie de actividades empresariales. Ambos estuvieron 171 días apresados, los primeros 31 en un cuartel policial y el resto bajo prisión preventiva en un hotel de cuatro estrellas de Asunción. El juez de garantías, Gustavo Amarilla, dictaminó una sentencia suspendida de dos años en prisión. Los hermanos también deberán pagar una multa de 200.000 dólares entre los dos. Ronaldinho podrá regresar a Brasil de inmediato. Los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres informaron que sus clientes fijarán residencia en Río de Janeiro. El campeón mundial con Brasil en 2002 y exestrella del Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain, entre otros clubes, celebró su cumpleaños 40 en Paraguay. Llegó al país invitado por una fundación local, supuestamente para presentar su autobiografía, apoyar una escuela para niños pobres e inaugurar un casino. El fiscal Marcelo Pecci aclaró que Ronaldinho y su hermano se beneficiaron con el proceso abreviado, porque “admitieron haber tenido documentos oficiales paraguayos legales pero de contenido falso y porque litigaron de buena fe”. No obstante, entre los argumentos a favor de la exestrella, Pecci señaló que la pena más gravosa “es para Roberto porque estuvo en conocimiento de la utilización del documento denunciado. En cambio, Ronaldinho, en el uso de sus facultades, utilizó el pasaporte de contenido falso que no le exonera de la pena pero desconocía su preparación previa”. Consultado por la AP en una conferencia de prensa virtual, el magistrado Amarilla dijo que Ronaldinho “no tiene necesidad de presentarse ante ninguna autoridad brasileña mensualmente”. Amarillo se refirió a las multas como “donativos”. “La justicia paraguaya se siente satisfecha con el donativo que hará de 90.000 dólares, como reparación al daño social”, comentó. Detalló que ese dinero será destinado para comprar insumos para luchar contra el COVID-19 en un hospital público y para el tratamiento de una niña paraguaya que sufre de atrofia muscular espinal. En cuanto a los 110.000 dólares de su hermano Roberto, el dinero se utilizará para ayudar al sistema médico en la lucha contra el COVID-19 en las cárceles públicas. Roberto sí deberá presentarse cada cuatro meses ante una dependencia judicial de Río “para dar prueba de su sometimiento a este proceso de suspensión”, dijo Amarilla.