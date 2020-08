Los latinos de los Medias Blancas

Héctor J. Cruz

Los Medias Blancas de Chicago tienen marca de 17-12, y están luchando la supremacía de la Division Central de la Liga Americana con Minnesota y Cleveland. Ayer, perdieron de Chicago Cubs 1-2, y de esa forma vieron quebrada una racha de 7 victorias al hilo.

Este club, ubicado en la parte Sur de Chicago, comparten con sus vecinos Cubs una historia de pocos títulos. Los Medias Blancas apenas tienen 3 coronas, logradas la primera en 1906, la segunda en 1917 y la tercera hará ya 15 años, en 2005 con el venezolano Ozzie Guillén de manager.

Ocurrió algo paradójico en tiempos recientes relacionado con este último hecho. En 2004, los Medias Rojas de Boston ganaron su primera corona en 86 años, y al año siguiente tocó a los Medias Blancas, su primer título en 88 años.

Para quienes hayan olvidado o no conozcan el hecho, me permito recordar que en 1919 estos Medias Blancas protagonizaron un escándalo histórico cuando 7 de su plantel regular se vendieron al mundo de las apuestas y perdieron el clásico ante Cincinnati. Todos fueron expulsados del beisbol y borradas sus estadísticas.

Los White Sox del 2020 tienen una constelación de latinos y buscan sacar provecho de esta campaña de 60 partidos. El club tiene 8 años seguidos con record negativo, y la última vez que lograron tener buena marca fue 2012 con 85-77.

En 2020 tienen un plantel básico de latinos. Yasmani Grandal en la receptoría, José Abreu en la inicial, Yoan Moncada en la antesala y Luis Robert en el central, todos nativos de Cuba. Leury Garcia juega jardines y en segunda, Eloy Jimenez en el left, Nomar Mazara en el right y Edwin Encarnación designado, todos dominicanos. Tim Anderson es el short, y tienen ahora todos los días a Danny Mendick en segunda y Ryan Goins como sustituto del infield.

La rotación también tiene un latino, el dominicano Reynaldo López, junto a Lucas Giolito, Dallas Keuchel, Daylan Cease y Gio González. Alex Colomé, quisqueyano, es el cerrador con 6 salvados y 0-.90 de fectividad.

Y para completar, tienen de manager a Rick Rentería, nacido en Harbor City,California, pero de ascendencia mexicana (ha dirigido a México en el clásico).

Todos esos latinos van bien, excepto Edwin Encarnación, que tiene 4 jonrones, 6 empujadas, pero bajo promedio de .159 . Este club está bien animado, y tiene gran chance meterse a play off.

DE INTERES: : El fin de semana, los Medias Blancas estuvieron enfrentando a los Cubs y el hombre noticia fue el cubano José Abreu, quien disparó 6 jonrones en los tres juegos. El sábado disparó tres y ayer domingo uno en su primer turno, es decir 4 en 4 turnos corridos, el numero 43 en hacerlo… …Abreu es el 6to. con 6 jonrones en 3 juegos corridos, El record de más jonrones en una serie de 3 juegos lo tiene Shawn Green, de los Dodgers… Abreu es líder de la Liga Americana con 11 y suma 28 empujadas…. Su total de por vida está en 189 cuadrangulares…El manager Rentería tiene 58 años de edad, y dirigió por vez primera en MLB a los Cubs en 2014 (73-89)..Dirige a los Medias Blancas desde 2017, y el año pasado tuvieron marca de 72-89… En movimientos del fin de semana, los Nacionales de Washington anunciaron que el lanzador Stephen Strasburg tendrá cirugía de la mano derecha este miercolesy no volverá este año…Los Cerveceros de Milwaukee colocaron al infielder Brock Holt para asignación…. Terry Francona, manager de Cleveland, está ausente por problemas gastrointestinales…..El sábado debutó el joven dominicano Sixto Sánchez con los Marlins, ante los Nacionales. Lanzó 5 entradas de 6 hits y 3 carreras, permitiendo par de jonrones, por Yan Gomes y Victor Robles…. El joven pitcher Edgar García fue subido a roster regular por Tampa Bay… Angel Perdomo, zurdo dominicano de Milwaukee, fue remitido al campamento alterno…Apareció en 3 juegos de relevo, en 2.2 innings concedió 7 bases por bolas y ahí estuvo su problema. Su efectividad: en 20.23, un desastre…Los Gigantes de San Francisco pusieron para asignación al conocido Hunter Pence, luego de un bajo rendimiento. En 52 turnos solo disparó 5 hits, promedio en .090, con 2 jonrones y 6 impulsadas.. Hunter tiene 37 años de edad y su retiro no está lejos…. MUY CARA. En una subasta el pasado sábado, hubo una venta de una postalita de Mike Trout en sus tiempos de novato, y alguien pagó US$3.9 milones, rompiendo la venta anterior para este producto (una de Honus Wagner costó US$3.1 en 2016)…Para la comunidad latina esto es poco comprensible…Para los norteamericanos, es algo normal: los documentos históricos tienen un gran valor sentimental….tuvieron que suspender los 3 juegos de Mets y Yanquis…El problema de positivos en los Mets parece más serio de la cuenta, y continúan surgiendo problemas por el Covid19…

ENTRE LINEAS: Como se esperaba, la entrevista de Cristóbal Marte ayer en La Semana Deportiva despertó enorme interés en el deporte nacional. En resumen, Cristóbal dijo varios puntos relevantes. 1) que el deporte nacional no se puede arreglar sin modificar la Ley General del Deporte..2) Que eso solo se puede hacer si el liderazgo deportivo nacional acuerda acciones en conjunto, pero todavía no se ve el interés..3) Que su persona no es opción para candidato a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano en 2022…y 4) que la Ley del Deporte debe incluír limitación de tiempo a los presidentes de federaciones pues la costumbre aquí es quedarse allí por siempre.,..Puro fuego lanzó el hombre del volibol femenino, pero sin ofender a nadie….Todos sus planteamientos son coherentes y necesarios…De repente, tuvimos una visita indeseable el fin de semana, se llamó Laura y fue una tremenda tormenta de lluvias y vientos. Colmó las calles, se metió a las casas, tumbó árboles y postes de luz hechos solo con cemento (sin varillas en el medio), y causó desastres…El presidente Luis Abinader, con 8 días en el cargo, tuvo que dejar su casa e ir a visitar a la gente afectada en Los Rios para ofrecer ayuda y apoyo, como se hace en estos tiempos….Mientras, luchamos cada dia contra la pandemia y todos los irrespetos de los ciudadanos…ayer celebró 62 años de vida la leyenda de julio Franco, quien sigue trabajando en beisbol ahora en la liga de Corea…