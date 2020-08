Solicitan al COD propiciar elecciones en esgrima

Santo Domingo, RD

La Federación Internacional de Esgrima solicitó al Comité Olímpico Dominicano propiciar un ambiente adecuado para que la Federación dominicana de ese deporte celebre elección de un nuevo Comité Ejecutivo en breve plazo.

La solicitud del organismo internacional está contenida en una carta enviada por su presidente, señor Vitaly Logvin, al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejia Oviedo en fecha 13 de agosto del 2020.

El señor Luis Ciprian Saro, representante de siete asociaciones que conforman la plancha Confraternidad Esgrimista, explicó que los hechos que han venido aconteciendo en la Federación Dominicana de Esgrima representan un retroceso a la institucionalidad y al derecho de elegir y ser elegido establecido en nuestra Constitución. “Es que lo que ha sucedido en la Federación Dominicana de Esgrima no tiene precedentes. Primero el señor Junior Arias Noboa, ex presidente de la FEDOMES, se inventó una serie de asociaciones que no existen y que no cuentan con el aval de la unión deportiva de sus respectivas provincias como lo establecen los estatutos” dijo Cipirán., Acusó de “complicidad a dos miembros de la Comisión Electoral, los señores José Manuel Ramos y Pedro Julio Quezada, para llevar a cabo una crisis electoral”. Dijo que posterior a estos hechos “fueron depositados, mediante instancia y actos de alguacil, todos nuestros reclamos.