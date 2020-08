Malos tiempos para Boston

Héctor J. Cruz

Desde el inicio del presente siglo 21, el equipo de más logros en las Grandes Ligas ha sido Medias Rojas de Boston. Tenían 86 años seguidos sin ganar una corona cuando lo lograron en 2004 sobre el peso de Pedro Martínez, David Ortiz y Manny Ramírez.

Repitieron como campeones en 2007, 2013 y 2018, y todo eso parecía demasiado. Inclusive este último año fue muy especial porque ganaron con un manager debutante, el boricua Alex Cora, quien de repente se desmorona por el desastre provocado por los Asstros de Houston de 2017.

Cora era coach de la banca, asistente del manaer A.J. Hinch, y el equipo decidió suspenderlo este año 2020 porque también estaba embarrado con el caso. Fueron tres los managers que volaron, incluyendo al propio Hinch y a otro boricua,Carlos Beltrán, contratado por los Mets y cuyo contrato fue anulado.

Esos tiempos han pasado y en 2020 Boston vive malos momentos. De hecho, habían designado un manager “interino”, Ron Roenicke, para antes de empezar la temporada y antes de que llegara la pandemia del Covid-19. Ahora, se plantea ya el 2021, si Roenicke recibirá una segunda oportunidad o si el club volverá con Cora .

En el interin, Boston había tomado una decisión económica el 10 de febrero pasado enviando a sus dos jugadores super caros, el lanzador David Price y el jardinero Mookie Betts a los Dodgers por personal joven. Ellos querían salir de ese gran dinero, más de 50 millones de ´ dólares entre los dos. Betts, de 27 años de edad, fue acogido por los Dodgers para los próximos 12 años, al extenderle un pacto de 12 años por US$365 millones (hasta 2032).-

Otro elemento se añadió en la debacle de Boston. Habían perdido al lanzador Chris Sale, quien tuvo operación Tommy John y volvería este mes de septiembre. Y recientemente perdieron al lanzador Eduardo Rodríguez( doloes en corazón).

Ahora tienen una rotación de Nathan Eovaldi, Martin Pérez , Zack Godley, Chris Mazza, y sus jugadores de campo intentando hacer lo mejor posible. Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr., J.D. Martinez, Kevin Pillar, Rafael Devers, Xander Boagarts, Michael Chavis, Mich Moreland y Cristian Vásquez, no son suficientes para llevar a Boston a buen Puerto este año, una campaña perdida. Tienen 6-16, son últimos de su grupo, y será difícil salir de allí. Nadie los invitó, pero llegaron los malos tiempos.

DE MLB: Ron Roenicke, el manager de Boston, es un veterano de 63 años de edad, dirigió a Milwaukee entre 2011 -2015, es decir que tiene suficiente experiencia… Hasta anoche, Rafael Devers no estaba en buena actuación. Tenia de 77-14, promedio de.182, con 2 jonrones y 5 empujadas. Peor aún, 4 bases por bolas y 25 ponches, un pobre OBP de .241…Mich Moreland ha estado bien con .300-6-12, y Xander Boagarts se ha convertido en un bate muy peligroso, aunque tiene .257-4-15…. El mexicano Alex Verdugo recibe su primera oportunidad de juego diario (.286-5-8), y 4 de sus jonrones han sido con bases limpias.. J.D.Martinez todavía no arranca…Mookie Betts, para los Dodgers, batea para .314-8-19, así que sería el mejor bateador en Boston, sin lugar a dudas….Detroit colocó al infielder Dawell Lugo para asignación. Lugo tenia una ofensiva de 10-2, pero ellos cambiaron de planes… En Detroit están jugando a diario Willi Castro y Jeimer candelario… Ivan Nova, pitcher del equipo, pasó a lista de lesionados por 10 días con molestias en el tríceps derecho. Nova está en mal año, 1-1 y 8.53 de efectividad… Dos relevistas dominicanos de Detroit siguen brillantes. El derecho Alex Colomé en 8 juegos, 5 salvados, 8 innings, solo 3 hits, y ponches, 0 carreras..El zurdo Gregory Soto en 10.1 entradas, 3 hits, 14 ponches, 2 bases, 0 carreras (hasta anoche)….Juan Soto sigue sonando, ganó el premio de Jugador de la Semana Liga Nacional luego de conectar para .448, 5 jonrones y 12 empujadas…. Eloy Jiménez, de White Sox, temprano ayer pegó su 8vo. Jonrón y tiene 17 impulsadas… Edwin Encarnación sigue flojo en ese equipo, batea de 47-7 para .149, 2 jonrones, 3 impulsadas… Los Mets hicieron una donación de 10 mil kits de útiles escolares a la ciudad de Nueva York, como parte de sus planes sociales… Se lesionó el jardinero Tommy Pham, de San Diego, y perderá entre 4-6 semanas..Eso podría significar juego diario para Jorge Mateo, subido recientemente…Hasta anoche, Mateo tenia de 7-0 en 8 partidos…El cubano Aroldis Chapman fue inscrito desde ayer por los Yanquis. Estuvo fuera por el Covid-19, pero hasta ahora no ha hecho mucha falta pues el club lo recibe con marca de 15-6..

DE INTERES: El nuevo Ministro de Deportes, Francisco Camacho, tuvo su primer día en medo de muchas actividades sociales. A media mañana recibió de parte del saliente Danilo Díaz, luego recibió al comité ejecutivo en pleno del COD, y después a varias federaciones. Solo se trataba de felicitarle y desearle éxitos en sus funciones… En principio, todo Ministro se muestra simpático, luego aprieta y aprieta, y eso ocurre en todas partes del mundo…. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que será este miércoles cuando anuncien el nuevo plan de enfrentar el coronavirus.. Ojalá anden rápido porque la pandemia sigue igualita por aquí, y en gran parte del mundo..¿Habrá pelota invernal dominicana?...Eleazar Guerrero Alvino es síndico electo de Nizao..Es el padre de Gabriel Guerrero, jugador de las Estrellas Orientales, y hermano de Vladimir, quien ayer le obsequió par de camiones… Chévere eso, los Guerrero en política. El día que Vladi sea candidato ganará en forma arrolladora…