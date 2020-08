Arrancan los playoffs de NBA en la burbuja en Florida

AP

Parece que hay menos jugadores pescando en Walt Disney World en estos días. Tener tiempo para jugar golf o videojuegos podría ya no ser una prioridad como lo fue hace algunas semanas. Las vacaciones de verano han terminado. El reinicio se vuelve real ahora. La postemporada de la NBA arranca el lunes, el comienzo de un viaje de dos meses para ver qué equipo podrá decir que conquistó un campeonato. Vendrá en la temporada más inusual y desafiante que la liga haya tenido debido a una paralización causada por la pandemia de coronavirus y el traslado de 22 equipos a una “burbuja” en el complejo de Disney en Lake Buena Vista, Florida, para rescatar la campaña. “Esto es por lo que venimos, por lo que hemos trabajado tan duro, por lo que todos pusieron sus egos a un lado y se esforzaron, para llegar al punto de poder coronar a un campeón”, afirmó Kyle Lowry, base de los campeones defensores Raptors de Toronto. “La mejor parte de la temporada de la NBA son los playoffs”. Los Raptors están de regreso, con aspiraciones reales de repetir su título. La terna de la Conferencia Este también incluye a los Bucks de Milwaukee, que registraron la mejor foja de la temporada regular por segundo año consecutivo y cuentan con Giannis Antetokounmpo, quien probablemente volverá a ser nombrado Jugador Más Valioso. En la Conferencia Oeste, por primera vez desde 2015, los Warriors de Golden State no estarán en la final de la NBA, luego de un año sabático, por así decirlo, en que cayeron al fondo de la conferencia mientras tratan de llegar a la siguiente temporada con unos saludables Stephen Curry y Klay Thompson, y posiblemente con la primera selección del draft. LeBron James está de regreso en la postemporada luego de guiar a los Lakers de Los Ángeles —que no pudieron clasificar a los playoffs en un primer año de James plagado de lesiones en Hollywood— a la mejor foja del Oeste. LeBron ha estado presente en la final de la liga en cada uno de sus últimos ocho viajes a la postemporada: cuatro con Miami y posteriormente otros cuatro con Cleveland. “Hemos pasado por mucho este año”, comentó el coach de los Lakers, Frank Vogel, a los reporteros la semana pasada. “Pero en realidad, todo esto es sólo una preparación para nosotros... de cara a los playoffs. Así que aquí estamos, estamos emocionados y confiados en lo que podemos lograr”. Los duelos: Milwaukee-Orlando, Toronto-Brooklyn, Boston-Filadelfia e Indiana-Miami en el Este, mientras que en el Oeste los Lakers enfrentarán a un Portland que venció en eliminatoria a los Grizzlies de Memphis, los Clippers de Los Ángeles se medirán a Dallas, Denver-Utah y Houston-Oklahoma City.