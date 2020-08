Hamilton reina en España y acecha récord de Schumacher

AP

MONTMELÓ, España

Lewis Hamilton estaba inquieto por el empuje reciente de Max Verstappen previo al Gran Premio de España. También estaba preocupado sobre cómo responderían los neumáticos de Mercedes en el abrasador verano español tras derretirse la semana pasada en el calor menos sofocante de Silverstone. El temor fue exagerado. La victoria número 88 del piloto británico fue redonda. El seis veces campeón mundial se puso a sólo tres del récord de la Fórmula Uno, las 91 de Michael Schumacher. Hamilton aventajó el domingo a Verstappen por 24 segundos para estirar a 37 puntos su liderato en el campeonato — 132 a 95 — tras seis carreras. “Estaba totalmente enfocado. Me he sentido realmente bien”, dijo Hamilton. “Ni sabía que estaba en mi última vuelta, así de enfocado estaba”. Su compañero Valtteri Bottas se sigue rezagando, ahora a 43 puntos detrás de Hamilton, luego de haber ganado la primera carrera de la temporda. El cuarto triunfo de Hamilton, en una temporada abreviada por la pandemia de coronavirus, también fue oportuna al considerar que Verstappen venía de una soberbia victoria el pasado domingo, jornada en la que la ansiedad de Mercedes se encendió. “Ha sido una sorpresa por el problema que tuvimos con los neumáticos el pasado fin de semana”, dijo Hamilton. “Pero parece que supimos resolverlo”. El tema de discusión previo a la carrera en el Circuito de Barcelona-Catalunya giró en torno a si los neumáticos de Mercedes serían vulnerables al calor. Pero el reinante campeón mundial fue claramente superior y dejó atrás a Verstappen, el piloto de Red Bull que se ha subido al podio en las últimas nueve carreras, remontándose a la pasada temporada. La esperada pulseada con Hamilton nunca se concretó, y la prioridad de Verstappen fue mantener a Bottas en la tercera plaza. “No está mal haber quedado en medio de los dos Mercedes. No tuve la misma potencia de Lewis, pero estoy feliz por el segundo lugar”, dijo el holandés. “La largada fue crucial para adelantar a Valtteri”. Aunque Bottas sumó el punto de bonificación por la vuelta más rápida, el finlandés se encuentra seis puntos detrás de Verstappen en la clasificación. El serpenteante circuito, con una distancia de 4.700 metros (2,9 millas) y su combinación de curvas lentas y rápidas, es uno de los más complicados para rebasamientos. Después de estirar a 92 su récord de poles, Hamilton no dio tregua en la prolongada recta rumbo a la primera curva. Pero Bottas fue desplazado por Verstappen y el Racing Point de Lance Stroll — quien avanzó del quinto al tercer puesto con una buena maniobra por el flanco derecho de Bottas.