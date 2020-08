Serena derrota a Venus en el 31er duelo entre las hermanas

AP

LEXINGTON, Kentucky, EE.UU.

No hubo interacción alguna entre las tenistas. Ni siquiera se voltearon a ver cuando Venus Williams pasó frente a Serena en el área de calentamiento del Top Seed Open. Momentos después, ambas se dirigieron a la cancha, para enfrentarse por 31ra vez en la historia. Las dos llevaban mascarilla. La de Serena tenía un estampado semejante al de la piel de un leopardo. Venus optó por un diseño más discreto y quirúrgico, en azul. Su entrada no fue recibida por la ovación del público, sino por el silencio. Y es que no hay espectadores en el primer torneo de tenis que se realiza en Estados Unidos desde que toda la actividad de este deporte quedó descarrilada por la pandemia de coronavirus. Pero cuando el partido comenzó, todo pareció normal. Hubo tremendos disparos, grandes saques. Serena remontó y ganó los últimos cuatro games para imponerse 3-6 6-3, 6-4 a su hermana mayor en un duelo de la segunda ronda, 22 años y medio después del primer partido entre ambas como profesionales. Algunas personas se recostaron en el suelo para atisbar el partido mediante una rendija en la parte inferior de la valla. “Definitivamente me sentí más relajada que en un estadio de Wimbledon o del U.S. Open”, manifestó Serena, quien tiene ahora una foja de 19-12 ante su hermana. “Pero tampoco es como una cancha de prácticas”. Cuando el encuentro terminó, las rivales simplemente se saludaron con un choque de sus raquetas. No hubo apretones de mano ni abrazos, en cumplimiento de las reglas de distanciamiento social. Y en otra señal de los tiempos que corren, había un letrero que decía “Black LIves Matter” en un muro, detrás de la línea de fondo. Fue un reñido encuentro, en el que cada uno supo reaccionar cuando la otra parecía despegarse. Y jugaron con intensidad. En el primer set, Serena cuestionó con todo cuando la jueza de silla revirtió una decisión, dándole a Venus un ace. “Éste fue un partido real, con puntos reales y consecuencias reales”, dijo Venus, quien ha ganado siete títulos de torneos de Grand Slam en individuales, 16 menos que los 23 de Serena. Serena quebró de inmediato y se puso arriba 2-0. Pero Venus respondió encadenado cinco juegos para llevarse el primer parcial. Serena procedió a reagruparse en el segundo. El partido se disputó con temperaturas sobre los 30 grados centígrados (90 F) y mucha humedad, por lo que se dio una pausa de 10 minutos tras el segundo set.