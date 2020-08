Barcelona-Bayern... ¿final adelantada en la Champions?

AP

LISBOA

Los únicos dos exmonarcas que siguen de pie en la Liga de Campeones se tienen que medir entre ellos para tratar de poner a fin a su sequía de títulos en Europa. Lionel Messi comanda al Barcelona ante Robert Lewandowski y Bayern Múnich el viernes, el duelo más atractivo de los cuartos de final en Lisboa. Ambos equipos son pentacampeones europeos. También asoman en los cuartos de final por 18va vez, lo que representa un récord. Pero ninguno se ha proclamado campeón recientemente. El Barcelona no sube al trono desde 2015, y el Bayern se coronó por última vez en 2013. Catalanes y bávaros son los únicos equipos entre los últimos ocho que presumen de haber ganado el torneo. El Atlético de Madrid es el otro que ha alcanzado la final. Se cruzarán en la Champions por primera vez desde 2015, cuando el Barça eliminó al Bayern en las semifinales. También se toparon en las semis cuando el Bayern conquistó el título por última vez, imponiéndose 7-0 en el global. “Ni me inmuto con el pasado”, dijo el técnico del Bayern Hansi Flick. “El partido más importante es el que se juega mañana. Son equipos con muchas virtudes. Y cuando se enfrentan se necesitan un poco de suerte”. No hay otro equipo con más victorias sobre el Barça en la Champions que el Bayern — cinco en ocho partidos — y se presentan embalados en una racha de ocho triunfos seguidas en esta edición. Despacharon a Chelsea el pasado fin de semana para acceder al minitorneo. “Sabemos del potencial del rival, no lo vamos a minimizar, sus números y la capacidad que tiene de hacer lo hace tan bien”, dijo el técnico azulgrana Quique Setién. “Es un equipo extraordinario pero también lo somos nosotros. Va a ser un partido igualado, con alternativas y nosotros también tenemos muchas cosas que decir en este partido”. Lewandowski es la baza del Bayern, vital en que el equipo anotase 24 goles en la fase de grupos. El artillero polaco firmó 34 tantos en la Bundesliga. “Lewandowski es extraordinario, es un goleador incansable, es muy peligroso”, comentó el volante chileno del Barça Arturo Vidal, ex del Bayern. “Estuve tres años con él y lo vi crecer, vi cómo se entrenaba. Va a ser difícil marcarle, pero estaremos preparados”. ¿Se debe comparar a Lewandowski con Messi? Mejor no, aconsejó Vidal, quien también metió a su compañero Luis Suárez en la discusión. “Leo es de otro planeta. Lewandowski es el mejor delantero del mundo con Luis, pero es muy difícil comparar”, afirmó.