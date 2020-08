Cuadrangular de Pedro Severino decide triunfo de Baltimore que barre serie ante Filis

AP

ORIOLES 11, FILIS 4

FILADELFIA.- Pedro Severino y Río Ruiz conectaron jonrones para respaldar la labor de Thomas Eshelman, y los Orioles de Baltimore vapulearon este jueves 11-4 a los Filis de Filadelfia, con lo cual completaron la barrida en la serie de tres duelos. Eshelman (1-0) toleró dos anotaciones y cuatro imparables en cinco episodios para conseguir la segunda victoria en su carrera.

Los Orioles, que perdieron 108 juegos la temporada anterior, han comenzado con una foja de 10-7. Severino encontró el primer lanzamiento de Connor Brogdon en las mayores y depositó la esférica entre las butacas vacías del jardín izquierdo, para producir tres carreras y dar a Baltimore la ventaja por 9-2 en el octavo capítulo. En el noveno, Ruiz bateó su cuadrangular ante Brogdon. Por los Orioles, los dominicanos Hanser Alberto de 4-2 con dos anotadas, Severino de 5-3 con dos anotadas y tres remolcadas.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-1.

METS 8, NACIONALES 2

NEW YORK.- Tomás Nido registró su primer encuentro con dos cuadrangulares en Grandes Ligas al sacudir uno de dos carreras en la cuarta entrada y un grand slam en la quinta y así guiar a los Mets de Nueva York a superar 8-2 a los Nacionales de Washington y así dividir la serie de cuatro duelos.

Nido llegó al juego con cinco jonrones y 26 carreras impulsadas en 93 partidos repartidos en cuatro campañas. El puertorriqueño se convirtió en apenas el quinto catcher en la historia de los Mets en batear al menos dos jonrones y tener al menos seis remolcadas en un encuentro. Gary Carter y Mike Piazza, miembros del Salón de la Fama, lo hicieron en dos ocasiones cada uno y Todd Hundley y Paul Lo Duca una vez cada uno.

Nido fue ponchado en la séptima cuando intentó igualar a Carter, el único receptor de los Mets con tres jonrones en un juego.

Por Washington, el dominicano Juan Soto terminó de 3-1 con un jonrón solitario.

Por los Mets, no hubo dominicanos.

PIRATAS 9, ROJOS 6

CINCINNATI.- Adam Frazier conectó el primero de tres jonrones ante Anthony DeSclafani, y los Piratas de Pittsburgh salieron de una inactividad de tres días venciendo este jueves 9-6 a los Rojos de Cincinnati. La serie de tres juegos de los Piratas en San Luis fue cancelada por un brote de coronavirus entre los Cardenales. Pero Pittsburgh no se mostró oxidado ante un pitcher a quien suele castigar. DeSclafani (1-1) no ha vencido a Pittsburgh en sus últimos siete intentos. En sus primeras dos aperturas de la campaña, no había tolerado carrera. En ese tramo ha permitido 29 carreras durante 32 innings y un tercio. Los Piratas ganaron apenas por segunda vez en sus últimos 12 duelos. El dominicano Gregory Polanco inauguró la segunda entrada con un jonrón. La victoria fue para Trevor Williams (1-3), quien aceptó tres imparables en cinco entradas. Por los Piratas, los dominicanos Polanco de 3-1 con una anotada y dos impulsadas, Erick González de 4-2 con una anotada y una producida. Por los Rojos, no hubo dominicanos.

TAMPA 17, BOSTON 5

BOSTON.- Hunter Renfroe bateó dos cuadrangulares e impulsó tres carreras, Mike Zunino conectó un jonrón de tres anotaciones sobre el “Monstruo Verde” del Fenway Park, y los mejorados Rays de Tampa Bay completaron la barrida de cuatro juegos, al triturar 17 -5 a los desastrosos Medias Rojas de Boston.

Se trató del sexto triunfo consecutivo de los Rays (12-8), que también han ganado ocho seguidos en Fenway. Tampa Bay tiene 12 victorias de sus últimos 14 enfrentamientos con Boston.

Brandon Lowe agregó un cuadrangular solitario en medio de un racimo de cinco carreras en la tercera entrada, en el debut del abridor Kyle Hart (0-1).

El dominicano Manuel Margot tuvo su segundo juego de cuatro hits en la serie, su compatriota Willy Adames sumó tres imparables y dos remolcadas y Yoshi Tsutsugo aportó dos inatrapables y un par de impulsadas por los Rays, que registraron sus mejores cifras de la campaña en carreras y hits (19)

Kevin Plawecku disparó un doblete de dos carreras y totalizó tres remolcadas por Boston, mientras que el dominicano Rafael Devers cometió tres errores de lanzamiento tras conectar un sencillo remolcador en la primera entrada. Los Medias Rojas (6-13) tienen la peor marca de la Liga Americana y han perdido cuatro duelos seguidos.

Por los Rays, los dominicanos Adames de 5-3 con dos anotadas y dos producidas, Margot de 6-4 con dos anotadas y una remolcada.

Por los Medias Rojas, el dominicano Devers de 5-1 con dos anotadas y una empujada.