Liriano: Fue un grave error celebrar campaña

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Desde la reapertura de los entrenamientos estuvo in­deciso a reportarse, al final lo hizo, pero una propues­ta poco atractiva y conven­cedora de los Filis hizo que Francisco Liriano optara por no tomar riesgos y de­cidir alejarse de la actual campaña de Grandes Ligas.

Casado con Johanna Li­riano y padre de cuatro ni­ños, el zurdo prefirió en estos complicados meses de Coronavirus, observar los partidos desde el con­fort de su casa y permane­cer con sus seres queridos en el hogar, como lo han hecho un buen puñado de peloteros.

Un veterano con 14 campañas en la gran carpa permanecerá estrenando en su propio hogar y ver el curso que seguirá la si­tuación de virus para ir en busca de un nuevo escena­rio de cara a la temporada del 2021.

“Desde un principio no estaba muy a gusto con re­portarme al equipo, quería mantenerme en la casa, pero al final me integré y tras varios días en el cam­po, desde la oficina de los Filis me informan que me darían un contrato, pero que si en 20 días el equi­po no marchaba bien ten­drían la opción de culmi­nar el mismo y enviarme al conjunto de reservas, así lo querían, algo que no acepté y mejor preferí re­tirarme y retornar con mi familia”, expresó Liriano, tras comparecer como in­vitado central al programa televisivo La Semana De­portiva que cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde produce Héctor J. Cruz por CDN Deportes.

A seguidas expresa, “Luego de dejar a los Filis recibí ofertas garantizadas de varios equipos, en ese momento conversé con la familia y concluimos que lo mejor era no lanzar, pues han pasado muchas cosas terribles este año y así definitivamente lo hi­ce”, agrega el pitcher de 36 años.

Incluso, Liriano reside en Miami, Florida, estado que al más reciente boletín cuenta con 531,188 infecta­dos, con lo cual se colocó en el segundo lugar entre las localidades de Estados Uni­dos más afectadas con la pandemia, siendo solo su­perado por el estado de Ca­lifornia, que hasta ayer con­taba con 561,911 positivos.

Cada año un miembro a tiempo completo de la gran carpa, el ganador de 112 partidos con seis franquicias en las Mayores, experimen­ta ahora la oportunidad de compartir quizás por prime­ra vez tanto tiempo con sus hijos de 12, 10, 6 y 5 años, a quienes ayuda en todos los asuntos, incluyendo cla­ro los escolares. El mayor de ellos, Kevin espera ser pelo­tero, igual que su padre.

Error grave comenzar

En momentos en que por casos del virus, franquicias como los Cardenales, Mar­lins y Filis van rezagados con relación a las demás en lo relativo a los partidos ju­gados, Liriano no lo piensa dos veces y expresa que fue un grave error de las Gran­des Ligas el jugar la presen­te temporada, que está re­cortada a 60 partidos.

“Jugar este año fue muy riesgoso para los peloteros y demás componentes de las Ligas Mayores, creo que no fue una buena decisión hacerlo, mira lo que ya ha sucedido con los Marlins y Cardenales, no se descarta que ocurran más brotes y eso sería mortal para el final de la campaña”, expresó el nativo de Sabana Palenque.

Agrega, “ que estos encie­rros de los muchachos jó­venes es complicado, tener que ir solo del hotel al es­tadio y viceversa es un po­co incómodo, además con las restricciones que se han puesto, el tener que jugar sin público es poco atracti­vo, una elevada cantidad de partidos suspendidos, en otros jugando en doble jue­gos”, expresó el veterano sobre el status actual.

“Es super triste el tener que jugar sin público, la adrenalina no es igual, el mantener el distanciamien­to entre los mismos compa­ñeros, sin poder compartir, sin saludarse, incluso hasta en los baños solo se permi­tían ducharse seis jugadores al mismo tiempo, es un po­co complicada la situación, antes éramos unos 18” , sos­tiene el monticulista.

Enfermo cuando lanzó no hitter

El tres de mayo del 2011, Liriano, vistiendo la cami­seta de los Mellizos de Min­nesota lanzó un partido sin hit frente a los Medias Blan­cas de Chicago y ese en­cuentro tuvo la particulari­dad de que se encontraba enfermo cuando en ese en­tonces se convirtió en un dominicano más con una hazaña de esa magnitud.

“Estaba muy agripado, no se como pude hacer­lo, estaba tan enfermo que luego del encuentro no hu­bo celebraciones, aunque la misma noche teníamos que viajar a Boston, pero des­pués no se festejó”, expresó.

Liriano recordó que luego de ese choque permaneció tres días sin realizar ningún tipo de trabajo en el campo. “Fue algo incómodo y difícil”, externó.

Las lesiones han afectado su carrera

Aunque en su carrera de 14 campañas ha gana­do 112 partidos y sus 1,815 abanicados en 1,813.2 en­tradas le proporcionan un porcentaje de 9.1 por cada nueve episodios, las lesio­nes lo han molestado du­rante gran parte de su ca­rrera.

Por ejemplo en 14 cam­pañas, solo en dos ha supe­rado las 30 aperturas (31 en el 2010 con Minnesota e igual cantidad en el 2015 con los Piratas). “He sufrido de muchas lesiones y he te­nido que lanzar de esta for­ma”, señala el monticulista.

Tan rápido como en el 2006, en que registraba su primer año completo una lesión en el codo que hi­zo que la practicaran la Tommy John le hizo aban­donar la estación y al mo­mento exhibía foja de 12-3 con 2.16 de efectividad, con 144 ponches en solo 121 episodios en el inicio de una carrera de pitcher estrella.

CON 100 TRIUNFOS

PITCHERS VICTORIAS

Bartolo Colón 247

Juan Marichal 240

Pedro Martínez 219

Ervin Santana 149

Ramón Martínez 135

Pedro Julio Astacio 129

Joaquín Andújar 127

Johnny Cueto 127

José Rijo 116

Ubaldo Jiménez 114

Francisco Liriano 112

Miguel Batista 102

Mario Soto 100

Liriano es el único zurdo