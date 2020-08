Hasta de un mal swing se aprende

Felix Olivo

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. A todos nos ha pasado: tenemos una ronda tremenda en la que todo sale bien, y la próxima vez que jugamos no encontramos la forma de pegarle a la pelota. Nos pasamos 16 hoyos “arrastrando el palo”, dando shanks, slices, hooks y nada sale bien hasta que mágicamente llega a tu memoria la solución de todos los problemas y el swing hace un “click” maravilloso que te permite jugar los últimos hoyos impecable. Miras atrás y ves que siempre tuviste en tus manos la solución al problema, pero no recordabas cómo solucionarlo. Es una de las cosas mas lindas que tiene este deporte. Esa búsqueda incesante de solucionar al problema es la que te impulsa a mejorar, a auscultar dentro de ti el porqué de los errores y cómo resolverlos. Eso que va contigo es lo que te hace regresar quizás al mismo campo a “desquitarte” la rabia y la impotencia que se siente de saber que lo pudiste haber hecho mejor. Por eso el golf es adictivo. Por eso cautiva. Por eso es tan apasionante. Moraleja: Busca siempre dentro de ti, que a veces la solución la tienes frente a tus narices, pero no la ves. (Gracias Frank Pimentel). ¡Sigan poniendo la bola en el fairway!

Fairways divididos. ¡Magia del diseño!

(*) En el país hay varios hoyos con fairways divididos. Los diseñadores se la ingenian para poner a pensar al jugador desde la base o en el segundo tiro.

Hay pocas cosas que confundan mas al golfista que llegar a un hoyo con el fairway dividido. Pero con un poco de atención y cuidado estos hoyos pueden resultar apasionantes y retadores. Aunque la estrategia en casi todos los hoyos se reduce a colocar la bola en el lado correcto del fairway, la gran mayoría de los golfistas no tienen la habilidad para ser tan exactos. La solución ideal es mejorar el ancho del fairway, pero eso aumenta el costo de mantenimiento y por eso los arquitectos han recurrido a diseñar algunos hoyos con fairways divididos. Si bien están concebidos para inyectar energía y creatividad a una ronda, a veces puede resultar todo lo contrario. Si uno de los lados se usa con poca frecuencia, el hoyo pierde su valor estratégico. Tiene que haber una razón distinta para usar cada fairway, y obviamente un elemento de riesgo-recompensa para cada elección.

¿Cuál es el punto de tener dos fairways?

Aparte de reducir costos, un elemento de riesgo-recompensa es la distancia. Esto es común en los par 5, donde si apuntas al lado mas difícil puedes llegar al green en dos. Si juegas del lado más fácil generalmente es la ruta mas larga hacia el green (por ejemplo, el hoyo 8 de Ocean’s Four o el 8 de Guavaberry). Una de las grandes razones para tener múltiples opciones es meter dudas en la mente del jugador desde que se para en el tee de salida. ¿Cómo lo juego? ¿Qué lado es mas fácil dependiendo de cómo sopla el viento? Si la respuesta es obvia, entonces el hoyo carece de estrategia o no agrega una intriga adicional. Muchos arquitectos colocan un bunker en el centro para variar las decisión de tiro y entonces las opciones son, o quedarte corto de la arena o tratar de “volarla” con el fin de crear un buen tiro de recuperación (de nuevo Ocean’s Four nos trae otra muestra, el hoyo 11. También el hoyo 7 de Dye Fore (Marina), y el 18 de Teeth of the Dog). Es común que los fairways sean divididos por agua, árboles, un gran búnker o una área de “waste bunker”. La clave es el equilibrio entre las dos opciones. Dependiendo de las condiciones del día, cualquiera de los fairways se puede jugar como hoyos totalmente diferentes, y ese es el reto de un buen diseñador.

¿Cómo jugarlos?

Hay muchas cosas a considerar, así que tómate un momento en el tee y elije la mejor decisión que vaya acorde con tu capacidad juego. Aquí no es el momento de hacerte el héroe. ¿Cuales son tus fortalezas? ¿Tu mejor palo es tu driver o prefieres salir con una madera o un hibrido? ¿Estás en un momento en tu ronda que te permite correr riesgos? ¿Qué esperas lograr en este hoyo? ¿Crees que por uno de los lados podrías llegar en dos en ese par 5? Todo eso se debe tener en cuenta al momento de elegir hacia donde apuntar. Lo más importante es que una vez tomes la decisión, no la cambies. Comprométete con tu plan de juego y ejecuta. De igual manera, si la división del fairway no entra en juego desde el tee de salida sino en el segundo tiro, debes considerar todas las opciones: el viento, tu distancia segura con el palo elegido, si vale la pena irse al green o es mejor tratar de hacer “approach y putt”, son algunas de las preguntas que debes hacerte antes de tomar una decisión (por ejemplo, segundo tiro en el hoyo 5 de Playa Dorada).

Lo importante es saber tratar de que, desde sus mesas de trabajo, los diseñadores no se salgan con la suya, sencillamente jugando el hoyo inteligentemente. Disfruten sus rondas.

Up and Down.

* A diez días del inicio del FDG Golf Tour, Edición La Cana. Será un gran evento en formato de pool puntuable. Info? [email protected] o WhatsApp al 809-284-6523. * Insisto con el Corales Puntacana Resort and Club Championship. Recuerden: 24 al 27 de septiembre. No se pierdan.

* Winners. Colin Morikawa (PGA Championship, -13), Daniel Kang (Marathon Classic, -15), Andy Sullivan (English Open, -27), Bryson Nimmer (Alpharetta Classic, -22. En ese evento, Willy Pumarol, -4 (T46) y Juan José Guerra -3 (CUT). En el Korn Ferry Tour ganó Lee Hodges con -11, y Rose Zhang ganó el U.S. Women’s Amateur en 38 hoyos. * Vistas del Pedregal. El proyecto sigue a toda marcha. Muy pronto jugaremos en esta maravilla de diseño de Greg Norman y disfrutaremos de todo lo que el club ofrecerá. * Agenda del finde. El PGA Tour juega el Wyndham Championship, el Tour Europeo el Celtic Classic, el Korn Ferry juega el Albertsons Boise Open, el PGA Tour LA The Championship at Echelon Golf Club (LOCALiQ Series), y la LPGA tiene el Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open. * Redes. Somos @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter y busca también nuestro canal Fiebre de Golf en YouTube.

Contacto: TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + tres repeticiones en la semana en televisión abierta y en la mayoría de los sistemas de cable. Web: www.fiebredegolf.com. Redes sociales: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter. Correo: [email protected].