Brooks Koepka cree que gana más fácil en las grandes citas

Brooks Koepka tiene más de un año completo sin ganar, una sequía que no experimentaba desde que era novato en la Gira de la PGA y su apellido era mal pronunciado como “cup­cake”.

Si no parece un año completo, es porque no lo ha sido.

Perdió tres meses cuando se lesionó en oc­tubre la rodilla izquierda al resbalar sobre una losa de concreto mojada tras realizar un tiro de salida en la Copa CJ en Corea del Sur. Otros tres meses de inactividad se debie­ron a la pandemia de CO­VID-19.

Como sea, el Campeo­nato de la PGA debe ser el lugar perfecto para que ponga fin a esa carencia de triunfos.

Es una de las grandes ci­tas del golf y Koepka cree que las competiciones de ese tipo son las más fáciles para él de ganar. Dijo eso el año pasado previo al Cam­peonato de la PGA en Be­thpage Black, antes de que lograra la marca de la pun­tuación más baja (128) en 36 hoyos en un ‘major’, en el que consiguió ventaja de siete golpes, la conser­vó y se alzó con la victoria. Y volvió a manifestar esa creencia el martes.

“Si, todavía pienso igual”, manifestó el golfis­ta estadounidense. “Por la modalidad de esta compe­tencia, la mitad de jugadores son eliminados. Y a par­tir de allí, la mitad de ellos posiblemente no jueguen bien. Y a partir de ahí, me siento mentalmente capaz de derrotar a la otra mitad. Así que posiblemente ha­brá que reñir con 10”. Esas cuentas son un poco raras, pero Koepka no se entretie­ne con minucias.

“Creo que por eso he ju­gado muy bien porque des­gloso las cosas de manera muy sencilla”, apuntó. “Por alguna razón, la gente hace el golf más complicado de lo que debería ser”.

En últimas fechas, el golf le ha traído sinsabores.

Cerró con 65 en el RBC Heritage para terminar sép­timo y parecía adquirir cier­to impulso pero no fue así.

La semana pasada, se reti­ró cuando su caddie dio posi­tivo al coronavirus. No pasó el corte en Muirfield Village en el Abierto Workday Charity, terminó con 80 en la última ronda en el Memorial y des­pués tampoco pasó el corte en el Abierto 3M.

