Nadal tiene en mente jugar el Roland Garros

AFP

Madrid, España

El número dos del mundo, Rafael Nadal, tiene la “ilu­sión y la intención” de jugar Roland Garros, aunque to­do dependerá de cómo evo­lucione la situación de la pandemia, que ya le ha lle­vado a renunciar al Abierto de Estados Unidos.

“En mi mente está y me voy a estar preparando para ello, pero hay que esperar acontecimientos”, dijo en una conferencia telemática con varios medios.

“En estas últimas sema­nas la situación parece que ha empeorado un poqui­to, pero mi ilusión y mi in­tención sería estar ahí si las condiciones lo permiten”, insistió Nadal.

El español quiere prepa­rarse para la temporada de tierra europea, reducida prácticamente al torneo de Roma (20-27 de septiem­bre) y a Roland Garros (27 de septiembre al 11 de oc­tubre), tras la cancelación del Masters 1000 de Madrid (12-20 de septiembre).

“Cuando llegue el mo­mento veremos cómo está la situación en Europa y si está bajo control o no”, aña­dió Nadal, que ya renunció al Abierto de Estados Uni­dos por la pandemia.

“Soy el vigente campeón (del US Open), pero mi co­razón me dice que no es el momento de hacer viajes largos sin saber lo que pue­de pasar. He decidido que­darme en casa en Mallorca, donde la situación parece buena y bajo control, y es­perar a futuras oportunida­des”, afirmó Nadal, quien aseguró haber tomado su decisión tras consultar con su familia. Nadal no quiso entrar a valorar si es una de­cisión buena o mala que se mantenga el torneo estado­unidense.

“Hoy en día es difícil de­cir lo que es correcto y lo que no. Afrontamos una si­tuación inédita y esperemos que el torneo vaya de la me­jor manera posible”, dijo el tenista español.

“He tomado mi decisión, pero respeto que otros te­nistas están en situaciones diferentes y necesitan jugar porque necesitan ganar di­nero después de haber te­nido algunos problemas fi­nancieros tras unos meses sin ingresos”, dijo.

Nadal también afirmó que había hecho varias pruebas médicas y que todo había salido bien, y consideró “una situación desagradable” la cancela­ción el martes del Masters 1000 de Madrid, que se une a la de la fase final de la Copa Davis en la capital española.

“La situación sanitaria di­ficulta mucho que se pue­dan hacer eventos de este calibre con jugadores de to­das partes del mundo”, con­sideró Nadal, que ya había confirmado su presencia en el torneo madrileño.

El tenista español consi­deró una “decisión sensa­ta” la anulación del Masters 1000 de Madrid.